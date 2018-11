Mycoplasma Pneumoniae: Cos’è? Trasmissione, Sintomi e Diagnosi

Mycoplasma pneumoniae: quando risulta patogeno?

Il Mycoplasma pneumoniae è ampiamente distribuito nell'ambiente e riesce a colonizzare diverse specie animali e vegetali.

Nell'uomo, questo batterio si localizza soprattutto nel tratto respiratorio, dove, in condizioni normali, è innocuo o provoca infezioni asintomatiche. Tuttavia, nei pazienti immunodepressi, il Mycoplasma pneumoniae può assumere un carattere "aggressivo" e comportarsi come patogeno, sfruttando la situazione a proprio vantaggio per moltiplicarsi in modo smisurato, fino a causare malattie anche gravi.

Nel dettaglio, il Mycoplasma pneumoniae:

Aderisce agli epiteli ciliati delle mucose tramite una particolare proteina, detta citoadesina P1 ;

tramite una particolare proteina, detta ; Provoca ciliostasi , quindi blocca il movimento delle ciglia e dei microvilli delle cellule epiteliali delle vie aeree, facilitando la colonizzazione batterica ;

, quindi blocca il movimento delle ciglia e dei microvilli delle cellule epiteliali delle vie aeree, ; Può portare alla desquamazione dell'epitelio e, conseguentemente, a tosse persistente, irritazione e formazione di essudato.

L'adesina P1 è una proteina immunodominante, nei confronti della quale il sistema immunitario genera un'imponente risposta specifica. Recenti studi scientifici hanno evidenziato che la produzione di citochine e l'attivazione dei linfociti possono minimizzare l'infezione da Mycoplasma pneumoniae attraverso il potenziamento dei meccanismi di difesa dell'ospite o, al contrario, esacerbare la malattia inducendo lo sviluppo di lesioni immuno-mediate a livello polmonare.

Polmonite atipica primaria da Mycoplasma pneumoniae

Il Mycoplasma pneumoniae è il più comune agente eziologico della polmonite atipica primaria (nota anche come polmonite da micoplasma). Questa patologia colpisce principalmente i bambini nella tarda infanzia e negli adulti, in una fascia di età compresa tra i 5 ed i 35 anni, anche se le infezioni negli anziani non sono infrequenti.

Nei giovani, questa è la forma di polmonite più frequente dopo quella provocata dallo Streptococcus pneumoniae.

Altre malattie causate da Mycoplasma pneumoniae

Il Mycoplasma pneumoniae è responsabile di altre affezioni, di minore gravità, dell'apparato respiratorio, come:

Il Mycoplasma pneumoniae è implicato in un ampio spettro di manifestazioni al di fuori del tratto respiratorio inferiore e superiore.

Queste comprendono:

Modalità di trasmissione

Le infezioni da Mycoplasma pneumoniae si propagano per contagio interumano, di solito tramite aerosol. Il patogeno tende ad associarsi a cellule desquamate dell'epitelio respiratorio, quindi la trasmissione può verificarsi attraverso l'inalazione di goccioline relativamente grandi di saliva in sospensione, quando una persona infetta tossisce o starnutisce. Si ritiene che il Mycoplasma pneumoniae sia responsabile del 40% delle polmoniti acquisite in comunità.

Inoltre, questo micoplasma può causare epidemie, in quanto può diffondere rapidamente in ambienti affollati e promiscui, come scuole, reparti ospedalieri e caserme militari.

Il periodo d'incubazione delle infezioni da Mycoplasma pneumoniae può variare da una a tre settimane.

Chi è più a rischio?

Nelle persone sane, il sistema immunitario è generalmente in grado di contrastare la proliferazione del Mycoplasma pneumoniae, prima che diventi un'infezione.

Le malattie tendono a svilupparsi, invece, nelle persone immunodepresse o affette da una pregressa pneumopatia. Altre categorie più vulnerabili sono i bambini di età inferiore ai 5 anni e gli anziani. Una volta superata l'infezione, l'immunità nei confronti del Mycoplasma pneumoniae è transitoria, quindi l'infezione può essere nuovamente contratta.