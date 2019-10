In presenza della mutazione MTHFR, l'omocisteina si può ritrovare anche nelle urine determinando una condizione nota come omocisteinuria . L'omocisteina viene eliminata, infatti, dall'organismo attraverso le urine, sotto forma di cistina.

L'iperomocisteinemia è correlata a varie altre conseguenze, come la predisposizione a sviluppare fragilità ossea, patologie neurodegenerative (come demenza senile e morbo di Alzheimer ) e preeclampsia durante la gravidanza.

Il meccanismo per il quale l'eccesso di omocisteina, in seguito a mutazione MTHFR, è associato a quest'aumentata predisposizione a manifestare disturbi cardiovascolari non è ancora del tutto chiaro, ma sembra essere riconducibile ad alterazioni della coagulazione e danni alla parete endoteliale dei vasi sanguinei.

La mutazione MTHFR è una delle cause in grado di determinare l'iperomocisteinemia (aumento del livello plasmatico di omocisteina). Le persone che ne sono affette non riescono a trasformare, infatti, l'omocisteina in metionina.

Alcune varianti della mutazione MTHFR (polimorfismi del gene) sono stati associati ad un aumentato rischio di comparsa di difetti a carico del tubo neurale. Questi consistono in una serie di malformazioni congenite secondarie alla mancata chiusura del tubo neurale, nel periodo dello sviluppo del sistema nervoso centrale (17°-30° giorno dall'ovulazione).

Il tubo neurale è una struttura presente nell'embrione, che si sviluppa dando origine al cervello ed al midollo spinale. Inizialmente, questo si presenta come un piccolo nastro di tessuto che si ripiega lentamente verso l'interno. Se tale processo non avviene correttamente, la formazione del midollo spinale e del cervello risulta irreversibilmente compromessa.

A seconda del tipo di mutazione MTHFR e della presenza di altri fattori concomitanti, si possono sviluppare diverse patologie che spaziano dalle forme più severe - incompatibili con la vita post-natale (quali l'anencefalia) - a quelle più lievi, correggibili chirurgicamente (come i piccoli meningoceli).

L'ANENCEFALIA è uno dei disturbi più comuni che si manifesta in caso di mutazione MTHFR. Questa gravissima malformazione congenita è caratterizzata dal mancato sviluppo dell'encefalo e delle ossa del cranio. Questa condizione non è, purtroppo, compatibile con la vita: i bambini che ne sono affetti sono destinati a morire prematuramente o sopravvivono solo per alcune ore.

Un altro difetto del tubo neurale provocato da una mutazione MTHFR è la SPINA BIFIDA. Questa malformazione del sistema nervoso centrale, presente fin dalla nascita, è dovuta alla chiusura incompleta di una o più vertebre, durante lo sviluppo scheletrico. Questo difetto consiste, in particolare, nella mancata fusione sulla linea mediana dei due nuclei di ossificazione dell'arco neurale. Il risultato è che una parte del midollo spinale può sporgere attraverso un'apertura nella colonna vertebrale, con danni permanenti alle terminazioni nervose. La spina bifida può verificarsi anche in presenza di deficit nutrizionale di folati, motivo per il quale alle donne che stanno pianificano una gravidanza e per i mesi successivi è fortemente consigliato assumere l'acido folico, come integratore alimentare.