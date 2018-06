Un mucocele si presenta con la tumefazione di una mucosa, mobile e fluttuante. Questa lesione cistica o simil-nodulare si sviluppa lentamente e può raggiungere dimensioni anche notevoli (da alcuni mm fino a pochi cm).

In alcuni distretti, il mucocele è asintomatico e, per molti anni, non correla a particolari manifestazioni; altre volte, invece, questa lesione aumenta di volume, comprime gli organi vicini e provoca dolore.

La tumefazione può diminuire di dimensioni in seguito a rottura della lesione o riassorbimento dello stravaso viscoso, per poi ricomparire successivamente in seguito a riproduzione e raccolta di muco.

Nei tessuti e negli organi nei quali non risulta direttamente osservabile, la presenza del mucocele si palesa mediante una sintomatologia compressiva od ostruttiva.

Una successiva sovrainfezione del mucocele può causare un ascesso.

Mucocele orale

Nel cavo orale, il mucocele insorge principalmente a livello del labbro inferiore, ma può presentarsi anche sotto la lingua o nella mucosa che riveste internamente la guancia.

Di solito, la cisti si manifesta come un rigonfiamento di consistenza teso-elastica e superficie liscia: molti pazienti riferiscono di avvertire la presenza di una bolla che tende a gonfiarsi e sgonfiarsi, come un palloncino.

Normalmente, il mucocele non fa male e tende ad aumentare gradualmente di volume. A volte, si verifica la rottura spontanea con la fuoriuscita di liquido denso.

Il mucocele orale è causato più comunemente da traumi alla cavità orale, quali, ad esempio: lesione del labbro accidentale o morsicatura da stress, piercing, rottura accidentale di una ghiandola salivare, uso di apparecchiature ortodontiche o pregressi interventi di chirurgia orale.

Nel cavo orale, il mucocele da stravaso si manifesta in seguito ad un trauma che, agendo sul dotto escretore di una ghiandola salivare, ne causa la rottura con fuoriuscita di muco nel connettivo circostante e conseguente reazione infiammatoria.

Il mucocele orale da ritenzione mucosa è dovuto, invece, all'ostruzione del flusso salivare; in questo caso, la ghiandola si gonfia creando la formazione del mucocele. Quest'evento patologico può derivare da un calcolo (scialolitiasi), dalla presenza di tessuto cicatriziale o da una neoplasia.