Morte improvvisa da sport: cause e prevenzione

La morte improvvisa di un atleta, soprattutto quando di alto livello, è sempre un evento altamente risonante e scarsamente metabolizzabile per la collettività. Questo perché, nell'immaginario comune, lo sportivo dovrebbe avere un miglior stato di salute generale rispetto ai sedentari. D'altro canto, certe problematiche di natura anatomo-funzionale passano del tutto inosservate alle consuetudinarie visite medico sportive. Si pensi ad un grosso forame ovalare pervio cardiaco, ad un aneurisma dell'aorta, ad una telengectasia arteriosa cerebrale ecc. - non a caso, tutte problematiche di natura vascolare. Al di la delle ipotesi e dei dibattiti, rimane un fenomeno scientifico che va analizzato con attenzione e competenza. In questo breve articolo parleremo di cos'è e delle cause di morte improvvisa da sport (MIS). Shutterstock

Come si definisce la morte improvvisa da sport? La morte improvvisa è definita dagli studiosi come un evento naturale che si verifica repentinamente , il decesso è cioè istantaneo e si verifica entro un'ora dall'inizio dei sintomi acuti. Tale evento deve inoltre avere le caratteristiche di imprevedibilità, cioè verificarsi in soggetti apparentemente in buona salute, nei quali non vi fossero elementi tali da poterla presagire. La morte improvvisa da sport (MIS) deve avere un rapporto diretto (rapporto causa-effetto) con l'attività sportiva . Sono escluse quindi le morti da trauma, da fattori ambientali, che avvengono in atleti al di fuori dell'esercizio fisico, e quelle che avvengono durante l'esercizio fisico, ma in soggetti già noti portatori di condizioni patologiche a rischio per tale evento.

Chi colpisce di più la morte improvvisa da sport? Nella popolazione generale, la morte improvvisa è poco frequente, e lo è ancora di meno nella popolazione sportiva. La MIS non supera l'1-2% del numero globale di tutte le morti improvvise. (0.7-1/100.000 abitanti/anno). Il numero assoluto di decessi nelle varie discipline cambia nei diversi paesi a seconda degli sport più praticati. In Finlandia è maggiore nella corsa e nello sci di fondo, negli USA nel basket e nel football americano, in Sud Africa nel rugby e in Italia, naturalmente, nel calcio. La MIS è più frequente negli uomini (90%) e nei soggetti di età < 35 anni (75%). Gli sportivi più colpiti sono quelli di basso livello agonistico (80%), cioè dilettanti, partecipanti a tornei amatoriali ecc. Ciò è dovuto a minori controlli e a minore accuratezza nelle visite mediche. La frequenza della MIS è inoltre maggiore nelle competizioni ufficiali (79%) rispetto agli allenamenti (21%).

Prevenzione della morte improvvisa da sport La MIS è un evento raro legato nella maggioranza dei casi a malattie cardiache a decorso silente, che minano alla stabilità del cuore, e che, in presenza di uno o più fattori scatenanti, sono in grado di provocare un'aritmia mortale. Tali malattie sono di difficile diagnosi ed inoltre "disperse" in un gran numero di soggetti sani che praticano attività sportive agonistiche e non agonistiche. Una buona opera di prevenzione dovrebbe prevedere: Educazione sanitaria dei dirigenti sportivi, degli allenatori, degli atleti e dei loro genitori finalizzata a far sì che lo sport sia praticato correttamente, in maniera adeguata alle capacità individuali ed allo stato di salute del soggetto e sotto sorveglianza da parte del medico; Opera educativa nei confronti degli "atleti occasionali" di media età spesso inclini a trascurare ogni più elementare norma di prudenza e a mantenere uno stile di vita "dissoluto" (dieta squilibrata, fumo ecc.); Non tacere al medico, nel timore di vedersi negare l'idoneità, i sintomi d'allarme (dolore al torace, affanno, palpitazioni, svenimenti o sincopi) o altri elementi come per esempio una familiarità per la morte improvvisa, che potrebbero permettere di programmare accertamenti più approfonditi, capaci in molti casi di evitare guai ben peggiori.