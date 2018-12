Il trattamento del morso di cane varia a seconda del caso.

La maggior parte delle ferite si risolve senza alcun intervento, tuttavia, se appare sin subito grave, il morso di cane va esaminato dal medico e trattato come indicato.

Misure di primo intervento

Dopo un morso di cane, la prima cosa da fare è pulire accuratamente la parte lesa, con un lavaggio prolungato con acqua corrente (del rubinetto o fisiologica quando disponibile). Ciò permette di eliminare il più possibile eventuali residui di sporco e batteri presenti nella ferita. Spesso, il morso di cane va incontro ad un'infezione proprio perché queste prime operazioni non vengono effettuate in modo corretto.

Per fermare il sanguinamento, premere sulla ferita con un panno pulito e tamponare per 1-2 minuti. Se la ferita sanguina ancora, applicare una pressione per altri 5 minuti.

Al termine, asciugare bene con garza sterile o fazzoletto pulito, quindi applicare sul morso di cane un disinfettante e coprire con una benda o un cerotto medicato. Non chiudere la ferita con i cerotti specifici per suture (come steril strip): è meglio far guarire la lesione lasciandola scoperta.