I morsi uterini post parto si manifestano con una serie di contrazioni intermittenti della muscolatura dell'utero, talvolta molto forti e dolorose.

Morsi Uterini Post Parto: come si manifestano?

I morsi uterini post parto comportano provocando dolori all'addome, simili ai crampi delle mestruazioni. L'intensità di queste contrazioni può variare da donna a donna. Inoltre, i morsi uterini post parto sono meno dolorosi al primo parto ed aumentano via via per intensità in quelli successivi (in altre parole, sono maggiormente intensi nelle pluripare).

In alcuni casi, però, l'involuzione uterina si verifica in modo del tutto asintomatico, senza causare alcun fastidio.

I morsi uterini post parto si associano tipicamente alle lochiazioni, cioè perdite di sangue, siero, muco e residui della decidua (il tessuto che ha rivestito la superficie interna dell'utero nel corso dei nove mesi di gestazione) che si verificano nei primi periodi dopo la nascita del bambino. Queste manifestazioni indicano il processo di "riparazione" dell'utero e non devono essere confuse con il capoparto (cioè la prima mestruazione che compare dopo l'espletamento del parto). Le lochiazioni associate ai morsi uterini post parto cambiano per intensità di flusso e colore: nella prima settimana dopo il parto, le perdite sono abbondanti e di color rosso vivo; a poco a poco, i coaguli di sangue si riducono e le secrezioni vaginali assumono un colore rosato, per poi diventare – dopo circa 10-15 giorni – sierose, biancastre e meno abbondanti.

Quando si presentano?

I morsi uterini post parto si manifestano nei giorni immediatamente successivi alla nascita del bambino.

Morsi Uterini Post Parto: quanto durano?

La durata dei morsi uterini post parto può variare. Di solito, queste contrazioni si manifestano per sei settimane circa, diminuendo gradualmente per intensità e frequenza.