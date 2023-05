Parkinson: Cos'è, Cause Morbo di Parkinson e Primi Sintomi

Caratteristiche della Malattia

Perché e come si sviluppa il Morbo di Parkinson?

Una caratteristica importante del morbo di Parkinson è la progressiva e cronica degenerazione dei neuroni della substantia nigra (una piccola area del sistema nervoso centrale), i cui assoni si connettono al nucleo striato. Per degenerazione s'intende la perdita di alcuni gruppi di cellule nervose o strutture collegate tra loro.

Substantia nigra La substantia nigra - conosciuta anche come sostanza nera di Sommering - appartiene a quelle strutture anatomiche che, nel loro insieme, costituiscono i gangli della base. Il termine substantia nigra deriva dal fatto che questa zona si presenta più scura rispetto all'area cerebrale circostante; tale colorazione, in particolare, è legata alla presenza nelle cellule di un pigmento, chiamato neuromelanina. A causa della lenta, ma considerevole perdita di cellule che caratterizza il morbo di Parkinson, è stata osservata una minore colorazione brunastra in tali aree del cervello dei pazienti.

I neuroni della subtantia nigra producono la dopamina, che agisce sul nucleo striato fungendo da messaggero chimico per il controllo di:

Postura;

Movimento;

Marcia.

Si tratta della cosiddetta via nigro-striatale facente parte del sistema extrapiramidale.

Nel morbo di Parkinson, il mancato rilascio di dopamina nello striato porta ad una serie di gravi disfunzioni di gangli basali, talamo e corteccia cerebrale. Da queste alterazioni dipendono disturbi motori e non, tra cui tremore, rigidità, bradicinesia e perdita dell'equilibrio.

Corpi di Lewy

Un segno distintivo del morbo di Parkinson, dal punto di vista anatomo-patologico, è rappresentato dalla presenza dei corpi di Lewy (dal nome del neurologo F.H. Lewy che li identificò nel 1912), che si accumulano in particolare nella subtantia nigra. I corpi di Lewy sono inclusioni sferiche, riscontrabili all'esame istologico, formate principalmente da aggregati di alfa-sinucleina, una proteina in forma insolubile.

Dopamina

Shutterstock

Altra caratteristica importante delle cellule della subtantia nigra è la produzione di dopamina. A causa della degenerazione del Parkinson, viene a determinarsi una grave carenza del neurotrasmettitore nell'area di proiezione dei neuroni dopaminergici nigrali, cioè nel neostriato.

Brevemente, la dopamina è un neurotrasmettitore essenziale per l'attività motoria. Essa, infatti, permette che i movimenti possano esplicarsi in maniera veloce ed armonica, regolando l'attività dei gangli della base che, come descritto inizialmente, sono il centro regolatore del cervello per quanto riguarda tutta l'attività motoria.