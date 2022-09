Morbo di Crohn: 10 varianti genetiche responsabili della patologia

Morbo di Crohn: cos'è, sintomi e diagnosi

Il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria cronica dell'apparato digerente e può colpirne, con distribuzione segmentaria, qualsiasi sezione dalla bocca all'ano. Nei casi più comuni, tuttavia, la zona più colpita è quella dell'intestino tenue nel 40% dei casi, e del colon (intestino crasso) nel 10% dei casi di pazienti che soffrono della patologia infiammatoria cronica. I sintomi variano a seconda dell'area colpita, e possono essere di diversa entità da oaziente a paziente. I più diffusi, ma comuni ad altre patologie non solo intestinali, sono: dolori addominali, diarrea, vomito e perdita di peso.

Il morbo di Crohn colpisce solitamente soggetti giovani-adulti di età compresa tra i 20-40 anni. L'esordio in età avanzata, dopo i 60 anni, è presente ma si tratta di casi eccezionali. I dolori addominali, che tendono ad insorgere soprattutto nel quadrante inferiore destro dell'addome (fossa iliaca destra), si manifesta spontaneamente, è sordo, continuo e si accentua alla palpazione. La patologia infiammatoria si caratterizza anche per la presenza di diarrea (con una media di 3-4 scariche al giorno), con feci semiliquide o acquose, ma senza presenza di sangue visibile. In molti casi si rilevano anche stati febbrili associati a dolore addominale e diarrea.

Una terapia alla base di una cura risolutiva per il morbo di Crohn non è ancora stata trovata. Esistono protocolli farmacologici in grado di contrastare ad attenuare i sintomi e di prevenire le ricadute. Si interviene con la chirurgia in presenza di complicazioni quali occlusioni intestinali, fistole o ascessi.