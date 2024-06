Morbo di Alzheimer: quali sono le cause e quali i sintomi?

Generalità Shutterstock Il morbo di Alzheimer è la più comune forma di demenza. Tipica dell'età avanzata, questa condizione è una sindrome neurodegenerativa, che comporta una graduale e irreversibile perdita delle funzioni cognitive. I sintomi più caratteristici dell'Alzheimer consistono in deficit di memoria, problemi di linguaggio, cambiamenti di personalità, mancanza d'iniziativa, confusione, disorientamento e perdita delle capacità di ragionamento e di giudizio. Gli esperti ritengono che a causare il morbo di Alzheimer contribuiscano fattori genetici e ambientali, più un certo stile e, talvolta, la familiarità per la malattia.

Sulla fisiopatologia di questa forma di demenza le evidenze sono chiare: il cervello del malato subisce un processo di atrofia e a livello extra- e intracellulare accumula aggregati proteici, che sembrano pregiudicare la sopravvivenza e la funzione dei neuroni. La diagnosi di morbo di Alzheimer è complessa; servono infatti numerose indagini, tra cui: esame obiettivo, anamnesi, esame neurologico, test cognitivi e neuropsicologici, esami di laboratorio di vario genere e la diagnostica per immagini (TAC cerebrale e risonanza magnetica al cervello). Attualmente, il morbo di Alzheimer non è curabile. Tuttavia, i pazienti possono contare su diversi trattamenti sintomatici, ossia in grado di alleviare la sintomatologia e rallentare l'inesorabile deterioramento cognitivo tipico della malattia.

Cos'è Morbo di Alzheimer: Cos’è? Il morbo di Alzheimer è una malattia neurodegenerative che comporta una graduale e irreversibile perdita delle funzioni cognitive. Anche noto come malattia di Alzheimer o semplicemente Alzheimer, il morbo di Alzheimer è una forma di demenza che solitamente insorge in età avanzata, ma può colpire anche individui giovani, tra i 30 e i 60 anni (Alzheimer a esordio precoce o Alzheimer giovanile). Senza entrare troppo nei dettagli, l'Alzheimer è noto per causare deficit di memoria, problemi di linguaggio, cambiamenti di personalità, mancanza d'iniziativa, confusione, disorientamento, perdita della capacità di ragionamento e di giudizio ecc. Il morbo di Alzheimer compromette l'aspettativa di vita del paziente: le complicanze della malattia nelle sue fasi più avanzate, infatti, possono risultare fatali. Alzheimer: perché si chiama così? Il morbo di Alzheimer deve il proprio nome al neuropatologo e psichiatra tedesco Alois Alzheimer, il quale detiene il merito di aver descritto per primo la patologia nel 1906. Le osservazioni di Alzheimer furono il risultato di studi condotti su una donna anziana, morta a seguito di un'allora sconosciuta malattia mentale, che presentava anomalia nel tessuto cerebrale. Lo sapevi che… Sebbene il dottor Alzheimer fece le proprie osservazioni nel 1906, il morbo di Alzheimer divenne noto con questo nome soltanto nel 1910.

Epidemiologia Quanto è diffuso il Morbo di Alzheimer? Nel 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riferito che, in tutto il Mondo, i malati di demenza erano circa 50 milioni.

Ora, tenendo conto che il morbo di Alzheimer rappresenta il 60-70% di tutte le forme di demenza, questa malattia, all'anno sopra riportato, contava tra i 30 e i 35 milioni di pazienti. Per effetto dell'allungamento delle vita media dell'essere umano, gli esperti ritengono che il numero di persone con Alzheimer e, più in generale, quelli con demenza è destinato ad aumentare progressivamente.

Questa previsione trova conferma anche nei dati passati: nel 2010, i malati di demenza presenti nel Mondo erano 36 milioni, quindi 14 milioni in meno rispetto al 2020. Morbo di Alzheimer e numero di Nuovi Casi all’Anno Sempre secondo quanto riportato dall'OMS, ogni anno, nel Mondo, si registrerebbero dai 6 ai 7 milioni di nuovi casi di Alzheimer (10 milioni di nuovi casi di demenza in totale). Morbo di Alzheimer ed Età Il morbo di Alzheimer è una malattia tipica dell'età avanzata: la maggior parte dei pazienti, infatti, ha più di 65 anni. È da segnalare che a partire dai 65 anni il rischio di Alzheimer aumenta progressivamente, confermando che l'invecchiamento gioca un ruolo cardine nell'insorgenza della patologia. Come anticipato, esiste anche una forma di Alzheimer giovanile (Alzheimer a esordio precoce); poco diffusa, questa condizione riguarda persone di età compresa tra i 30 e i 60 anni, e costituisce il 5-10% di tutti i casi di Alzheimer. Morbo di Alzheimer e Aspettativa di Vita Il morbo di Alzheimer riduce l'aspettativa di vita delle persone che ne soffrono.

Le statistiche suggeriscono che, generalmente, dal momento della diagnosi, la malattia impiega tra i 3 e i 10 anni a causare la morte (una speranza di vita più lunga è tipica dei pazienti "più giovani"). Quanto è comune il Morbo di Alzheimer in Italia? L'Istituto Superiore di Sanità riporta che in Italia i malati di demenza sono circa 1 milione e che, di questi, circa 600 mila sono affetti da Alzheimer; questo dato è in linea che le percentuali precedenti (il 60-70% dei pazienti con demenza sono casi di Alzheimer).

Cause Morbo di Alzheimer: Quali sono le Cause? Le precise cause del morbo di Alzheimer sono ancora poco chiare; a renderne difficile lo studio e la comprensione è, senza dubbio, la complessità del cervello umano. Al momento, gli esperti ritengono che all'origine della malattia ci sia una combinazione di vari fattori, tra cui la genetica, i fattori ambientali, la familiarità e lo stile di vita. Sulla base delle ricerche condotte fino a oggi, questo insieme di fattori sembrerebbe in grado di alterare il patrimonio di alcune proteine cerebrali, al punto da avere effetti tossici sul cervello stesso. Morbo di Alzheimer: la Patogenesi Shutterstock Alle indagini tramite risonanza magnetica e PET, e all'esame post-mortem, il cervello di un malato di Alzheimer mostra varie anomalie. Dal punto di vista macroscopico, è evidente un fenomeno di atrofia cerebrale; questo vuol dire che c'è stata una riduzione del tessuto cerebrale, successiva a necrosi cellulare o a un rimpicciolimento delle cellule nervose.

A tal proposito, è particolarmente interessante segnalare che l'atrofia è particolarmente accentuata nell'ippocampo e nell'amigdala, le principali aree cerebrali coinvolte nella capacità di memorizzazione. Dal punto di vista microscopico, invece, è di comune riscontro la presenza di aggregati proteici, sia all'esterno (extracellulare) che all'interno (intracellulare) dei neuroni.

All'esterno dei neuroni si segnalano gli aggregati (o placche) di peptide beta-amiloide (o semplicemente Aβ), mentre all'interno sono caratteristici gli ammassi neurofibrillari di proteina tau iperfosforilata. Il preciso ruolo degli aggregati proteici non è ancora stato chiarito completamente; tuttavia, gli studiosi sono dell'idea che le placche di beta-amiloide e gli ammassi di proteina tau interferiscano con la normale trasmissione nervosa interneuronale (cioè tra neuroni) e siano in grado di provocare la morte della cellula nervosa. Maggiori approfondimenti sull'argomento sono presenti nell'articolo dedicato, presente al link sottostante. Per approfondire: Morbo di Alzheimer: Morfologia, Patogenesi e Biochimica Alzheimer a Esordio Precoce: le Cause Nell'Alzheimer a esordio precoce, i fattori genetici e la familiarità sembrano incidere maggiormente rispetto alla forma più comune di Alzheimer. Addirittura, per qualche malato, la malattia è il risultato di mutazioni genetiche ereditarie. Secondo alcuni studi, il 60% delle persone con Alzheimer giovanile sarebbe positivo a una storia familiare di morbo di Alzheimer e per il 13% di questi la malattia deriverebbe da una mutazione genetica ereditaria. Queste evidenze, tuttavia, non escludono la possibilità che l'Alzheimer giovanile possa insorgere anche in persone senza una particolare familiarità per la patologia. Alzheimer e Genetica: i Geni coinvolti nella malattia La ricerca ha individuato alcuni geni la cui mutazione è associata alla malattia di Alzheimer; tra questi geni, si segnalano: APOE-e4 , situato sul cromosoma 19 e coinvolto nella formazione dell' apolipoproteina E .

Alterazioni di APOE-e4 sono di comune riscontro nelle persone con la forma di Alzheimer tradizionale;

, situato sul cromosoma 19 e coinvolto nella formazione dell' . Alterazioni di APOE-e4 sono di comune riscontro nelle persone con la forma di Alzheimer tradizionale; APP, localizzato sul cromosoma 21 e codificante per la proteina precursore dell'amiloide, PSEN1, posto sul cromosoma 14 e codificante per la presenilina 1, e PSEN2, situato sul cromosoma 1 e codificante per la presenilina 2.

Diversamente dal caso precedente, alterazioni di APP, PSEN1 e PSEN2 sono di comune riscontro nelle persone con Alzheimer giovanile di matrice familiare.

Fattori di Rischio Alzheimer: Chi è più a Rischio? La ricerca ha dimostrato che alcuni specifici fattori aumentano la probabilità di ammalarsi di Alzheimer; tra queste condizioni di rischio, le più significative sono: L' età avanzata . È senza dubbio il fattore favorente più importante. A testimoniarlo è il fatto che la maggior parte dei pazienti ha più di 65 anni.

I 65 anni sono un limite temporale decisamente significativo per l'Alzheimer: da alcuni interessanti studi è emerso che, dopo questa età, la probabilità di sviluppare la malattia raddoppia ogni 5 anni.

L'invecchiamento comporta modifiche alla struttura del DNA e delle cellule in generale (comprese quelle nervose); inoltre, indebolisce i naturali sistemi di riparazione cellulare e favorisce l'ipertensione. Tutti questi significativi cambiamenti sembrerebbero essere alla base del rischio connesso all'età avanzata.

La familiarità e la predisposizione genetica . Di questo tema si è già discusso in precedenza. È un dato di fatto che il rischio di sviluppare l'Alzheimer è maggiore per le persone con un parente di primo grado (genitore o fratello) affetto dalla medesima malattia.

È un dato di fatto che il rischio di sviluppare l'Alzheimer è maggiore per le persone con un parente di primo grado (genitore o fratello) affetto dalla medesima malattia.

Il sesso . Studi epidemiologici hanno evidenziato che le donne hanno una maggiore probabilità di sviluppare il morbo di Alzheimer; da questi stessi studi, tuttavia, è emerso anche che le donne malate vivrebbero di più degli uomini malati. Il rischio connesso al sesso trova probabilmente giustificazione in fattori ormonali.

Il rischio connesso al sesso trova probabilmente giustificazione in fattori ormonali.

Lo stile di vita . Importanti ricerche hanno dimostrato che gli stessi fattori di rischio per le malattie di cuore sono associate anche a una maggiore probabilità di sviluppare l'Alzheimer. Tra questi fattori, figurano soprattutto: la già citata ipertensione, la sedentarietà, l'obesità, il fumo di sigaretta, l'ipercolesterolemia e il diabete di tipo 2.

Tra questi fattori, figurano soprattutto: la già citata ipertensione, la sedentarietà, l'obesità, il fumo di sigaretta, l'ipercolesterolemia e il diabete di tipo 2.

La sindrome di Down . I portatori di sindrome di Down sono particolarmente incline a sviluppare l'Alzheimer. Questa tendenza sembra essere collegata alla presenza del terzo cromosoma 21 e, conseguentemente, a un terzo gene APP codificante per la proteina precursore dell'amiloide (si ricordi che mutazioni del gene APP che sono associata alla comparsa dell'Alzheimer giovanile).

Il decadimento (o declino ) cognitivo correlato all'età avanzata . Si tratta di un normale processo involutivo a cui va incontro il cervello durante l'invecchiamento.

(o ) . Si tratta di un normale processo involutivo a cui va incontro il cervello durante l'invecchiamento. I traumi alla testa. Alcuni studi suggeriscono che una storia medica di grave trauma alla testa aumenta il rischio di sviluppare una forma di demenza, che in molti casi è il morbo di Alzheimer.