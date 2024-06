Morbo di Alzheimer: qual è la terapia?

Una gestione terapeutica tempestiva della malattia di Alzheimer si basa sulla diagnosi precoce della patologia; per una diagnosi precoce, è fondamentale conoscere e non sottovalutare le prime avvisaglie classiche della demenza: una qualche amnesia di troppo, un'insolita difficoltà di calcolo o un problema di comunicazione verbale sono tutti potenziali campanelli d'allarme, che devono essere tenuti in considerazione a partire da una certa età e a maggior ragione in presenza di una storia familiare di Alzheimer.

Attualmente, purtroppo, non è disponibile una cura specifica per il morbo di Alzheimer, dove per cura specifica s'intende una terapia in grado di guarire dalla malattia.

Quali sono i farmaci?

Farmaci per il Morbo di Alzheimer: Quali sono?

Esistono due categorie di farmaci per il morbo di Alzheimer:

I medicinali rivolti prevalentemente al miglioramento della sintomatologia cognitiva, con però effetti anche a livello comportamentale, e

I medicinali mirati al controllo dei sintomi riguardanti prettamente la sfera psichiatrica, quali per esempio l'aggressività, gli episodi psicotici ecc.

Alla prima categoria appartengono gli inibitori dell'acetilcolinesterasi e la memantina; nel secondo gruppo, invece, rientrano gli antipsicotici e gli antidepressivi (usati più raramente).

Inibitori dell’Acetilcolinesterasi

Gli inibitori dell'acetilcolinesterasi trovano solitamente impiego quando l'Alzheimer è allo stadio iniziale o moderato.

Questi farmaci bloccano l'enzima che degrada l'acetilcolina (acetilcolinesterasi), un neurotrasmettitore importante nel favorire la comunicazione tra neuroni.

L'effetto finale che deriva dal blocco dell'acetilcolinesterasi è l'aumento dei livelli di acetilcolina.

L'utilizzo degli inibitori dell'acetilcolinesterasi si fonda sull'idea che mantenere buoni livelli di acetilcolina compensi, senza arrestarla, la progressiva e inevitabile perdita di neuroni dovuta alla malattia di Alzheimer.

I benefici derivanti dall'impiego degli inibitori dell'acetilcolinesterasi dovrebbero apprezzarsi a livello di memoria, attenzione, reattività e comportamento.

Gli inibitori dell'acetilcolinesterasi classicamente indicati in presenza di morbo di Alzheimer sono:

Donepezil (nome commerciale Aricept );

); Rivastigmina (nome commerciale Exelon );

); Galantamina (nome commerciale Reminyl).

Come la maggior parte dei medicinali, anche questi farmaci presentano alcuni effetti collaterali; in particolare, si segnalano per problematiche come diarrea, nausea, perdita di appetito e disturbi del sonno.

Inoltre, è doveroso segnalare che richiede cautela la loro somministrazione in pazienti con determinate cardiopatie, poiché in questi potrebbe favorire la comparsa di aritmie cardiache.

Infine, un'ultima precisazione: gli inibitori dell'acetilcolinesterasi sono farmaci che necessitano di prescrizione medica e che il paziente dovrebbe assumere solo su indicazione del medico curante.

Memantina

La memantina (nome commerciale Ebixa) trova generalmente impiego quando l'Alzheimer è allo stadio intermedio o avanzato.

Agendo da antagonista non competitivo, questo medicinale blocca i recettori NMDA per il glutammato; il glutammato è un importante neurotrasmettitore, con un ruolo di spicco nei processi di memoria e apprendimento, che però, in quantità eccessive, è tossico per la cellula nervosa, al punto da causarne la morte.

A giustificare l'utilizzo della memantina nei malati di Alzheimer è una serie di evidenze secondo cui la patologia sarebbe associata anche a un eccesso di glutammato a livello cerebrale, eccesso dovuto a un malfunzionamento dei meccanismi recettoriali e di trasmissione glutammatergica (cioè del glutammato).

La memantina sembra avere effetti sia quando usata in monoterapia (cioè da sola), sia quando combinata a una terapia a base di inibitori dell'acetilcolinesterasi.

La possibilità di usarla anche da sola è vantaggiosa, perché ne consente la somministrazione in pazienti che non tollerano gli inibitori dell'acetilcolinesterasi (es: pazienti con problematiche cardiache).

Come ogni farmaco, anche la memantina può avere effetti collaterali; in particolare, si segnala soprattutto per mal di testa, vertigini, insonnia, agitazione e allucinazioni.

La memantina è un medicinale che necessita di prescrizione medica e che il paziente dovrebbe assumere solo su indicazione del medico curante.

Antipsicotici

A partire da una certa fase, la malattia di Alzheimer provoca anche sintomi comportamentali e psichiatrici, quali per esempio:

Agitazione;

Paranoia;

Ansia;

Aggressività;

Deliri e allucinazioni;

Comportamento ossessivo-ripetitivo.

Queste manifestazioni complicano la gestione del malato da parte dei familiari o di chi se ne prende cura, malato che, quando la demenza è giunta a tal punto, è incapace di badare a sé stesso (quindi ha bisogno degli altri).

Per far fronte alle suddette difficoltà, il medico curante potrebbe prescrivere alcuni farmaci antipsicotici, tra cui l'aloperidolo e il risperidone, i quali si sono dimostrati efficaci soprattutto nel controllo dell'aggressività e dei comportamenti psicotici (es: ansia, deliri, allucinazioni).

È doveroso segnalare che l'utilizzo di antipsicotici è previsto solo se strettamente necessario e solo su indicazione del medico curante, in quanto si tratta di farmaci che presentano anche gravi effetti collaterali.

A riguardo, inoltre, occorre un'ulteriore precisazione: i medici intraprendono una terapia a base di antipsicotici solo dopo aver tentato un percorso di terapia comportamentale per l'Alzheimer e solamente se tale trattamento si è dimostrato inefficace.

Antidepressivi

Con la perdita della propria indipendenza e autonomia, il malato di Alzheimer tende a sviluppare anche sintomi riguardanti la sfera emotiva, come depressione e sbalzi d'umore.

In questi frangenti, il medico curante potrebbe prescrivere, in combinazione a un percorso di terapia comportamentale, una terapia a base di antidepressivi (es: inibitori selettivi del re-uptake della serotonina) o stabilizzanti dell'umore.

Per approfondire: