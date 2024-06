Alzheimer: quali sono le terapie per i disturbi del comportamento?

I disturbi del comportamento e dell'umore, e i sintomi psicotici che, spesso, accompagnano l'individuo con Alzheimer non sono dovuti unicamente alla degenerazione cerebrale, ma anche dal modo in cui il malato si adatta alle sue progressive incapacità.

Uno dei farmaci antipsicotici più recenti, approvato dalla commissione europea nel 2010, Sycrest (in Europa) o Saphris (negli USA), ha mostrato risultati promettenti nel trattamento dei sintomi neuropsichiatrici che possono insorgere nei malati di Alzheimer. I risultati promettenti ottenuti con questo farmaco sono probabilmente dovuti al fatto che provoca minimi effetti avversi cardiovascolari e anticolinergici , così come un minimo aumento ponderale (aumento di peso ).

I secondi trovano impiego per trattare i disturbi comportamentali delle demenze e presentano minori effetti collaterali , come sedazione o rallentamento motorio, rispetto ai farmaci di vecchia generazione.

In particolare, normalmente, questi si possono distinguere in antipsicotici di vecchia generazione , il cui utilizzo deve essere riservato a condizioni di particolare emergenza e comunque per un periodo limitato di tempo, e in antipsicotici di nuova generazione o atipici .

Generalmente, questi farmaci sono indicati nel trattamento della depressione e spesso possono essere utili per distinguere la "classica" depressione che risponde al trattamento, da quella che prelude alla successiva evoluzione in demenza , la cui risposta al farmaco è invece molto dubbia.

Uno degli stabilizzanti dell'umore impiegati nel paziente con Alzheimer è la carbamazepina , dimostratasi in grado di ridurre l'aggressività. Il suo utilizzo, tuttavia, richiede il monitoraggio delle funzioni vitali ed ematiche; è, inoltre, un farmaco difficile da dosare poiché altera il metabolismo di molti altri farmaci, così come il metabolismo del farmaco stesso.

Le benzodiazepine , invece, non sono consigliate in individui affetti da morbo di Alzheimer, a causa degli effetti avversi, tra cui un peggioramento delle funzioni di memoria, progressiva perdita della coordinazione muscolare ( atassia ), disinibizione e sonnolenza .

Un altro farmaco utilizzato è Trittico , un antidepressivo che è altamente sedativo e che può essere usato in sicurezza a basse dosi per migliorare la qualità del sonno.

Alcuni farmaci possono essere utili per un miglioramento del sonno. Tra questi, ad esempio, risultano utili la melatonina , presente in numerosi farmaci sopra il banco ( OTC , Over The Counter").

Esistono terapie alternative e complementari?

Essendo il morbo di Alzheimer una malattia neurodegenerativa progressiva e multifattoriale, si cercano anche approcci terapeutici alternativi e complementari.

Queste nuove terapie, in genere, non vengono sottoposte alle tipiche indagini scientifiche, che prevedono l'approvazione della FDA; tuttavia molte di queste terapie vengono raccomandate dai medici, ma anche da altri specialisti, soprattutto per quanto riguarda casi di anziani che, insieme al morbo di Alzheimer, manifestino anche delle classiche malattie cardiovascolari e diverse forme di artrite.

Ad esempio, alcuni studi epidemiologici hanno dimostrato che l'aspirina ed altri farmaci antiinfiammatori non steroidei potrebbero essere in grado di "proteggere" dal morbo di Alzheimer e da altre forme di demenza. Studi condotti su animali, infatti, hanno dimostrato che utilizzando degli antiinfiammatori non steroidei si osservava una soppressione di β-amiloide, che come precedentemente introdotto risulta presente sotto forma di placche nel cervello affetto da morbo di Alzheimer. Tuttavia, studi randomizzati condotti in gruppi di individui, utilizzando antiinfiammatori non steroidei, non ha dato risultati soddisfacenti.

Inoltre, occorre ricordare che sia l'aspirina che altri antiinfiammatori non steroidei comportano rischio cardiovascolare, emorragia gastrointestinale e problemi ai reni. Perciò, questi farmaci, non devono essere indicati esclusivamente per il trattamento del morbo di Alzheimer, ma devono essere utilizzati per un uso concomitante, ad esempio come antitrombotico a basse dosi, solo su indicazione medica.

È stato anche suggerito da recenti studi che, nel morbo di Alzheimer, lo stress ossidativo avrebbe un ruolo chiave, anche se non è ancora stato chiarito se questo sia un evento patogenico primario o se, invece, sia un evento secondario all'attivazione di meccanismi patogenici.

In pazienti affetti da lieve danno cognitivo, sono stati trovati aumentati livelli di stress ossidativo. Questo indica che, probabilmente, si tratta di un fenomeno coinvolto in modo precoce e causale nel processo neurodegenerativo.

In seguito ad una maggior assunzione o ad elevati livelli plasmatici di antiossidanti, alcuni studi osservazionali hanno riscontrato un ridotto rischio di demenza. Perciò l'utilizzo di sostanze ad attività antiossidante potrebbe risultare un approccio razionale per la prevenzione e per il trattamento del morbo di Alzheimeri.

Tra queste sostanze, meritano attenzione le vitamine A, C ed E, il ben noto Coenzima Q10, l'idebenone, l'acetilcisteina, la selegilina, il ginkgo biloba ed il selenio. Tuttavia, i dati attualmente disponibili circa la loro efficacia sono negativi o inconcludenti; una spiegazione a tali risultati potrebbe risiedere, almeno in parte, in problemi di tipo metodologico, come ad esempio una durata del trattamento inadatta, l'impiego di dosaggi non ottimali, una finestra terapeutica errata e altri ancora. I risultati sperimentali, infatti, indicano che lo stress ossidativo è un evento molto precoce nell'esordio della malattia. Questo suggerisce che forse, gli antiossidanti, agiscono soprattutto a livello della prevenzione primaria.

Attenzione particolare merita la vitamina E. Essa esiste sotto forma di otto isoforme e, attualmente, gli studi condotti hanno utilizzato solo una di queste isoforme, l'α-tocoferolo. Crescenti evidenze suggeriscono che le altre isoforme della vitamina E sembrano avere un ruolo protettivo nei confronti del declino cognitivo e del morbo di Alzheimer.

Saranno necessari ulteriori studi per chiarire il ruolo degli antiossidanti, anche alla luce del fatto che questi prodotti, essendo venduti come prodotti da banco, hanno un uso sempre più diffuso e sono assunti anche senza controllo medico.

È importante sottolineare che alcuni recenti studi di metanalisi hanno dimostrato un aumento della mortalità associato all'uso di antiossidanti, come vitamina E, beta carotene e vitamina A. A dosi elevate, la vitamina E sembra possa aggravare la deficienza di vitamina K in disordini della coagulazione aumentando così la mortalità delle persone anziane.

A cura della Dr.ssa Sarah Beggiato