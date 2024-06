Morbo di Alzheimer: quali sono gli esami per la diagnosi?

La diagnosi di Alzheimer è basata su diverse indagini, in quanto non esiste ancora un test specifico per l'individuazione della malattia.

Quali esami fare per la Diagnosi?

In genere, la diagnosi di Alzheimer si fonda sulle informazioni provenienti da:

Anamnesi;

Esame obiettivo;

Esame neurologico;

Test cognitivo e neuropsicologico;

Esami di laboratorio;

Esami di diagnostica per immagini, riferiti al cervello.

Anamnesi

Anche nota come storia clinica, l'anamnesi è l'acquisizione, dalla voce diretta del paziente e/o dei suoi familiari, di tutte quelle informazioni utili a spiegare una certa sintomatologia.

L'anamnesi prevede tipicamente domande che riguardano lo stato di salute generale del paziente, le sue abitudini, il suo stile di vita, le terapie farmacologiche seguite, le eventuali patologie del passato, la storia clinica della sua famiglia ecc.

Nella diagnosi di Alzheimer, l'anamnesi è importante perché permette di capire se la sintomatologia presente è effettivamente imputabile alla demenza in questione.

Esame Obiettivo

L'esame obiettivo (o esame fisico) consiste nella valutazione medica dello stato di salute generale del paziente.

Esso prevede delle manovre diagnostiche che servono al medico per constatare la presenza o meno di segni indicativi di una qualche condizione patologica.

L'esame obiettivo è un passaggio obbligato nella diagnosi di qualsiasi malattia, compreso il morbo di Alzheimer, sebbene di per sé non sia sufficiente a trarre conclusioni definitive.

Esame Neurologico

L'esame neurologico valuta i riflessi tendinei, le abilità motorie (es: equilibrio, coordinazione ecc.) e le funzioni sensoriali.

Nella diagnosi di Alzheimer, l'esame neurologico può considerarsi come un esame obiettivo più specifico, che serve ad approfondire le informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Test Cognitivo e Neuropsicologico

L'esame cognitivo e neuropsicologico mette alla prova il paziente su vari fronti e abilità, quali per esempio:

Memoria;

Attenzione;

Capacità di risoluzione dei problemi (problem solving);

Linguaggio e capacità di comunicazione;

Ragionamento e capacità di calcolo;

Funzione comportamentale e psichiatrica.

L'esame cognitivo e neuropsicologico può fornire informazioni diagnostiche molto utili, talvolta determinanti per la conferma della patologia; è bene però precisare l'importanza di eseguirlo tenendo sempre conto di alcuni aspetti del paziente, come per esempio il livello di istruzione e lo stato di salute fisica generale (livello di udito, capacità di vista ecc.), i quali potrebbero falsare l'esito della valutazione (un basso livello di istruzione potrebbe essere erroneamente scambiato per un problema di memoria o per una compromessa capacità di calcolo).

Il test cognitivo trova impiego non solo con finalità diagnostiche, ma anche per valutare la progressione e la gravità dell'Alzheimer.

Diagnosi Alzheimer: il Mini-Mental Test

Un test cognitivo particolarmente indicato alla diagnosi di Alzheimer è il Mini-Mental Test, anche noto come Mini-Mental State Examination o Test di Folstein.

Il Mini-Mental Test è un questionario composto da 30 domande, che permettono di analizzare le capacità di calcolo, memoria, ragionamento, linguaggio, attenzione ecc. della persona.

Il Mini-Mental State Examination è utile alla diagnosi di tutte le demenze, non solo il morbo di Alzheimer.

Esami di Laboratorio

Tramite specifici esami di laboratorio il medico diagnosta vuole analizzare una serie di parametri, ematici ma non solo, la cui alterazione è tipicamente associata a sintomi che possono ricordare quelli del morbo di Alzheimer.

Gli esami di laboratorio, quindi, trovano impiego in ottica diagnosi differenziale: servono a escludere patologie e condizioni caratterizzate da manifestazioni sovrapponili all'Alzheimer e che potrebbero essere scambiate per quest'ultimo.

Tra gli esami di laboratorio utili ai fini della diagnosi di Alzheimer, figurano:

Glicemia;

Misurazione ematica della vitamina B12;

Analisi delle urine;

Test tossicologico (permette di capire se i sintomi sono o meno imputabili all'assunzione di un qualche farmaco o di un'altra sostanza tossica);

Misurazione ematica degli ormoni tiroidei.

Diagnostica per Immagini: TAC e Risonanza Magnetica al Cervello

La TAC cerebrale e la risonanza magnetica al cervello forniscono immagini dettagliate, in tre dimensioni, dell'organo cerebrale.

Come gli esami di laboratorio, TAC e risonanza magnetica servono alla diagnosi differenziale: non sono infatti esami specifici per l'Alzheimer, però riescono a individuare patologie cerebrali, quali ictus, tumori, anomalie vascolari ecc., che producono sintomi simili alla sopraccitata demenza.

Quindi, la diagnostica per immagini basata su TAC e risonanza magnetica comprende procedure utili all'esclusione di patologie caratterizzate da manifestazioni sovrapponibili all'Alzheimer.

Differenze tra TAC e Risonanza Magnetica Mentre la TAC sfrutta le radiazioni ionizzanti che hanno effetti mutageni, la risonanza magnetica si basa sull'impiego di campi magnetici del tutto innocui per la salute.

PET (Tomografia a Emissione di Positroni) nella Diagnosi di Alzheimer

Alcune varianti della PET (tomografia a emissione di positroni) permettono di identificare le placche amiloidi, i grovigli neurofibrillari di proteina tau e altri segni di degenerazione cerebrale tipici dell'Alzheimer. È però doveroso precisare che queste procedure trovano impiego nel campo della ricerca e dello studio clinico della malattia, e non nella normale diagnosi.

