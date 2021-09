Monte di Venere: Cos’è, Dove Si Trova e Funzioni

Il monte di Venere è situato anteriormente in corrispondenza della sinfisi pubica. All'osservazione, appare come una regione sporgente e arrotondata.

In generale, il monte di Venere è più grande nelle femmine con più estrogeni, mentre risulta meno prominente nelle femmine con meno estrogeni. In ogni caso, la funzionalità di questa struttura resta invariata.

Per questo, con l'inizio della pubertà femminile, si ha la formazione di un tumulo distinto che rende la parte anteriore delle grandi labbra più prominente rispetto l'osso pubico. In età puberale , il monte di Venere si ricopre anche di peli pubici.

Approfondimenti e Curiosità

Il nome di deriva dalla dea Venere, nella mitologia romana, associata all'amore, alla bellezza e alla fertilità.

Depilazione a parte, in alcune circostanze, il monte di Venere è soggetto a ideali estetici. Negli ultimi anni, gli interventi chirurgici di rimozione di pelle o grasso in eccesso per ridurne le dimensioni, come la "monsplasty", sono diventati piuttosto comuni. Esistono diversi approcci a seconda del tipo di tessuto da rimuovere (es. liposuzione).