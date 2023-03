Mononucleosi: Cos'è la Malattia del Bacio? Come si prende, Sintomi e Cura

I sintomi prevalenti della mononucleosi sono: astenia (senso di spossatezza ), febbre elevata , ingrossamento dei linfonodi (in special modo, quelli del collo) e faringite che, nel giro di una settimana, diviene molto intensa. Dopo la presentazione clinica della mononucleosi, si guarisce, nella maggior parte dei casi, senza troppe complicazioni: negli adolescenti e negli adulti le manifestazioni tendono a scomparire nell'arco di alcune settimane. L'unico disturbo che tende a persistere, anche per diversi mesi dall'infezione, è una sensazione di stanchezza generalizzata , mentre la complicanza più temibile è la rottura della milza ingrossata.

La mononucleosi è una malattia infettiva che colpisce l'organismo in seguito alla trasmissione di un virus . Questo agente virale si trasmette, nella maggior parte dei casi, tramite la saliva ; per questo motivo, l'infezione è nota anche come la "malattia del bacio " .

La mononucleosi è una malattia di origine virale, acuta e contagiosa, nota anche per la frequenza con cui si osserva negli adolescenti. L'infezione si trasmette, infatti, abitualmente attraverso la saliva; per questo motivo, la mononucleosi è conosciuta anche come " kissing disease " o " malattia del bacio ". Meno spesso, la malattia viene contratta in seguito alla condivisione di oggetti (dalle posate ai bicchieri) entrati in contatto con un soggetto infetto.

La contagiosità può permanere per molto tempo, poiché l'eliminazione faringea del virus persiste fino ad un anno dopo l'infezione. Bisogna considerare, inoltre, che, durante i periodi di riattivazione del virus, gli stessi portatori sani possono diventare fonte di contagio. In ogni caso, se si è già stati infettati una volta, ogni successivo contatto con una persona affetta da mononucleosi sarà privo di conseguenze.

Il contagio può essere diretto ed avvenire tramite saliva (via oro-faringea) e le urine , i rapporti sessuali non protetti o le trasfusioni di sangue ed emoderivati. Tuttavia, l'infezione può essere contratta anche con modalità indirette tramite, per esempio, l'utilizzo comune di oggetti contaminati quali posate, bicchieri, piatti e giocattoli, nonché con le goccioline diffuse tossendo.

Diffusa in tutto il mondo, la mononucleosi interessa entro l'adolescenza il 50% degli individui che vivono nei Paesi industrializzati, mentre compare più precocemente in quelli in via di sviluppo.

La mononucleosi colpisce di preferenza gli adolescenti ed i bambini , ma gli adulti non ne sono per nulla esenti.

Dopo il contagio, la mononucleosi si manifesta in un periodo compreso tra le 3 e le 6 settimane successive, dopo le quali la maggior parte dei soggetti riesce a riprendere le normali attività quotidiane. Tuttavia, la stanchezza può persistere per settimane e, talvolta, per mesi.

In qualche caso, la malattia può indurre una sofferenza epatica , evidenziabile attraverso esami sierologici, per l' aumento delle transaminasi . Raramente, compare un lieve ittero .

L' esordio clinico è spesso preceduto da una fase che preannuncia l'infezione, detta prodromica , in cui la sintomatologia è di carattere generale e non particolarmente preoccupante; durante questo periodo si manifestano:

Il periodo di incubazione dell'infezione è piuttosto lungo e variabile dai 30 ai 50 giorni in adulti ed adolescenti. Generalmente, questo tempo che precede la presentazione dei sintomi è inferiore nei bambini , pari a circa 10-15 giorni (che sviluppano la mononucleosi in forma pressoché priva di sintomi).

Le manifestazioni della malattia sono dovute sia all'aumentata produzione delle cellule mononucleate ( linfociti e monociti) - solitamente presenti in numero ridotto - sia alle sostanze che essi producono per indurre il corpo a reagire all'infezione.

I sintomi iniziali della mononucleosi sono simili a quelli di un comune malanno invernale come, per esempio, l' influenza e comprendono:

A livello clinico, l'infezione acuta da mononucleosi è sospettata in presenza del contemporaneo manifestarsi di malessere generalizzato, febbre, ingrossamento dei linfonodi, faringite con tonsille ricoperte da una patina biancastra ed aumento delle dimensioni della milza. Questa sintomatologia si presenta, tuttavia, anche nel corso di altre malattie infettive, come l' epatite virale , la malattia da citomegalovirus , la toxoplasmosi e la rosolia .

Trattamento e Consigli Utili

Mononucleosi: come si cura?

Nella maggior parte dei casi, la mononucleosi si risolve positivamente, senza complicazioni, entro due o tre settimane dall'esordio dei sintomi.

Raramente, i pazienti presentano ricadute croniche negli anni che seguono, anche se alcuni pazienti tendono comunque ad accusare stanchezza e difficoltà di concentrazione per diversi mesi.

Dopo la guarigione, l'EBV rimane, infatti, latente nel tessuto linfoghiandolare e può riattivarsi dando luogo alla cosiddetta "sindrome da fatica cronica", uno stato di debilitazione generale che può perdurare diversi mesi, sottraendo al soggetto energie fisiche e mentali (si noti l'analogia con l'herpes simplex e zoster, responsabili, rispettivamente, dell'herpes labiale/genitale e della varicella/fuoco di Sant'Antonio).

Il paziente colpito da mononucleosi dovrebbe riposare a letto ed evitare sforzi fisici per almeno 6-8 settimane, specie se si è sviluppato un ingrossamento della milza. La rottura di quest'organo per traumi addominali è, infatti, una complicanza rara, ma temibilissima (si tratta di un'emergenza medica e, come tale, va prontamente gestita in ambiente ospedaliero). Le categorie a maggior rischio sono i bambini e gli sportivi, che dovrebbero astenersi dagli sforzi anche per qualche settimana dopo la remissione clinica. Pertanto, se durante l'attività, dopo energica palpazione o in seguito ad un incidente, dovessero insorgere dolori diffusi alla parte superiore sinistra dell'addome, è bene richiedere l'intervento immediato dei soccorsi sanitari.

Farmaci

Non esistono farmaci specifici per la mononucleosi, ma solo terapie sintomatiche. Il trattamento si basa, quindi, sulla somministrazione di analgesici (come l'ibuprofene) ed antipiretici, come il paracetamolo (va escluso, invece, l'acido acetilsalicilico che nei bambini e negli adolescenti può causare una grave complicanza, chiamata sindrome di Reye).

Soltanto nei casi più gravi è previsto il ricorso ai farmaci corticosteroidei, ma solo per pochi giorni e sotto stretto controllo medico, per gestire rare complicazioni come l'edema delle vie aeree. Nel caso fallissero anche questi medicinali, la cura della mononucleosi si può avvalere delle IgG (immunoglubuline).

L'importante è non utilizzare mai gli antibiotici, poiché in caso di malattia virale non servono a nulla e possono causare ulteriori danni al sistema immunitario. Dopo che i sintomi più evidenti sono cessati, di solito, la persona smette di essere infettiva.

