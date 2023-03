Mononucleosi nei Bambini: sintomi, come si trasmette e cosa fare

Nella maggior parte dei casi, l'infezione che ne è all'origine si trasmette tramite la saliva oppure, per via indiretta, attraverso la condivisione di oggetti contaminati; ad esempio, i bambini più piccoli possono infettarsi portando alla bocca giocattoli sulla cui superficie è presente l'agente virale. Durante l'infanzia, la mononucleosi viene spesso superata senza dare sintomi o in maniera paucisintomatica ; quando presenti, la malattia si manifesta principalmente con astenia (senso di spossatezza ), febbre elevata , ingrossamento dei linfonodi (in special modo, quelli del collo) e faringite che, nel giro di una settimana, diviene molto intensa.

La mononucleosi colpisce di preferenza gli adolescenti ed i bambini , ma gli adulti non ne sono per nulla esenti. L'infezione si contrae più facilmente quando il nostro sistema immunitario è indebolito (per esempio, dopo una malattia particolarmente debilitante o durante un periodo di intenso stress ).

Quest'agente virale appartiene alla stessa famiglia degli herpes virus , ovvero la stessa di cui fanno parte i patogeni responsabili di varicella , herpes labiale o genitale e fuoco di Sant'Antonio . Allo stesso modo dei suoi "parenti", una volta contratta l'infezione, il virus della mononucleosi (EBV) rimane per sempre latente nel corpo umano e può ricomparire periodicamente. In alcuni casi, circa il 5-10% la mononucleosi è causata da altri virus, come il citomegalovirus e l' adenovirus , in grado di provocare un quadro clinico simile a quello dell' Epstein Barr virus .

L'infezione si trasmette abitualmente attraverso la saliva; meno spesso, la mononucleosi viene contratta in seguito alla condivisione di oggetti (dai bicchieri ai giocattoli) entrati in contatto con un soggetto infetto. La mononucleosi è un'infezione molto diffusa: si stima che quasi il 90% della popolazione è entrata in contatto con il virus Epstein-Barr (EBV) almeno una volta nella vita.

Le manifestazioni della mononucleosi sono dovute sia all'aumentata produzione delle cellule mononucleate ( linfociti e monociti ) - solitamente presenti in numero ridotto - sia alle sostanze che essi producono per indurre il corpo a reagire all'infezione.

A livello clinico, l'infezione acuta da mononucleosi nei bambini è sospettata dal pediatra in presenza dalla combinazione dei sintomi: malessere generalizzato, febbre, ingrossamento dei linfonodi , faringite con tonsille ricoperte da una patina biancastra ed aumento delle dimensioni della milza. Questa sintomatologia si presenta, tuttavia, anche nel corso di altre malattie infettive, come la malattia da citomegalovirus e la rosolia , che vanno quindi escluse.

Trattamento

Come si tratta la Mononucleosi nei Bambini?

Nella maggior parte dei casi, la mononucleosi nei bambini si risolve positivamente, senza bisogno di alcun intervento specifico, entro due o tre settimane dall'esordio dei sintomi. Raramente, si possono presentare ricadute croniche negli anni che seguono, anche se alcuni pazienti tendono comunque ad accusare stanchezza e difficoltà di concentrazione per diversi mesi.

Il bambino colpito da mononucleosi dovrebbe, innanzitutto, riposare a letto, bere molti liquidi ed evitare sforzi fisici per almeno 6-8 settimane (ossia nel recupero va considerata anche per qualche settimana dopo la remissione clinica), specie se si è sviluppato un ingrossamento della milza. La rottura di quest'organo per traumi addominali è, infatti, una complicanza rara, ma temibilissima (si tratta di un'emergenza medica e, come tale, va prontamente gestita in ambiente ospedaliero). Pertanto, se durante l'attività, dopo energica palpazione o in seguito ad un incidente, dovessero insorgere dolori diffusi alla parte superiore sinistra dell'addome, è bene richiedere l'intervento immediato dei soccorsi sanitari.

Farmaci per la Mononucleosi nei Bambini

Non esistono farmaci specifici per la mononucleosi nei bambini, ma solo terapie sintomatiche, previo consulto del pediatra, che può indicare l'uso di analgesici (come l'ibuprofene) ed antipiretici, come il paracetamolo (va escluso, invece, l'acido acetilsalicilico che nei bambini e negli adolescenti può causare una grave complicanza, chiamata sindrome di Reye).

Soltanto nei casi più gravi è previsto il ricorso ai farmaci corticosteroidei, ma solo per pochi giorni e sotto lo stretto controllo del pediatra, per gestire rare complicazioni come l'edema delle vie aeree, cioè solo se le tonsille sono molto gonfie e ostacolano la respirazione.

Attenzione! In caso di mononucleosi nei bambini, l'importante è non utilizzare mai gli antibiotici, poiché in caso di malattia virale non servono a nulla e possono causare ulteriori danni al sistema immunitario.

Per approfondire:

Potrebbe interessare anche: