Generalità La monocitosi (monociti alti) è indicativa di un aumento del numero di monociti nel sangue periferico. Shutterstock Un eccesso di questa tipologia di globuli bianchi può essere il segnale di un sottostante processo infiammatorio o di altre patologie in corso, ma non solo. I monociti alti possono associarsi, infatti, anche a condizioni meno gravi o addirittura fisiologiche. I monociti prodotti dal midollo osseo, intervengono nei meccanismi di difesa aspecifica o innata, cioè la prima linea di difesa dell'organismo contro le aggressioni genericamente riconosciute come pericolose.

Cos’è Cosa s’intende per Monocitosi? La monocitosi indica un aumento dei monociti nel sangue periferico. I monociti sono un tipo di globuli bianchi (o leucociti) che svolgono più ruoli nell'ambito delle nostre difese immunitarie. Tra questi compiti spicca la capacità fagocitaria, i cui processi di attivazione non sono solamente implicati nella classica difesa da patogeni (infezioni), ma anche nella regolazione di altre attività fisiologiche (coagulazione) e/o patologiche (aterosclerosi). I monociti hanno origine nel midollo osseo e viaggiano attraverso il flusso sanguigno verso i tessuti di tutto l'organismo dove maturano e si differenziano in macrofagi. Inoltre, i monociti ed i macrofagi stimolano altre cellule del sistema immunitario rilasciando enzimi, proteine di complemento ed altri fattori regolatori. Per saperne di più: Monociti: Cosa sono e Funzioni Di norma, viene definita come monocitosi un quantitativo maggiore di 600 monociti per microlitro di sangue periferico. Per i ridotti tempi di permanenza (circa otto ore), i monociti non sono molto abbondanti nel sangue, dove rappresentano circa l'1-6% di tutti i globuli bianchi. Punti chiave I globuli bianchi - noti anche come leucociti o WBC (White Blood Cells) - sono le cellule di difesa del nostro organismo. Se ne conoscono 5 tipi (neutrofili, eosinofili, basofili, linfociti, monociti), ognuno dei quali possiede alcune funzioni specifiche ed è presente nel sangue con un rapporto percentuale relativamente stabile da individuo ad individuo.

- noti anche come leucociti o WBC (White Blood Cells) - sono le cellule di difesa del nostro organismo. Se ne conoscono 5 tipi (neutrofili, eosinofili, basofili, linfociti, monociti), ognuno dei quali possiede alcune funzioni specifiche ed è presente nel sangue con un rapporto percentuale relativamente stabile da individuo ad individuo. In base alle caratteristiche morfologiche e alla diversa affinità verso alcuni coloranti istologici, i 5 tipi di globuli bianchi possono essere raggruppati in due famiglie - quella dei granulociti e quella degli agranulociti - a seconda della presenza o meno di granuli nel citoplasma. I granulociti sono a loro volta divisi in basofili, neutrofili ed eosinofili , mentre gli agranulociti includono i monociti ed i linfociti (questi ultimi a loro volta distinti in più sottotipi, di cui i più importanti sono i linfociti T, B e Natural Killer o NK).

Circa il 95% dei granulociti è neutrofilo, il 4% eosinofilo e l'1% basofilo. Per la netta prevalenza dei neutrofili, i termini "granulociti" e "neutrofili" sono spesso usati in modo intercambiabile nella letteratura medica

Valori normali Quali valori di Monociti sono normali? Shutterstock In condizioni di normalità, i monociti costituiscono l'1-6% delle cellule nucleate del sangue periferico (circa 200-600 monociti per microlitro di sangue). Valori che se si dovessero trovare al di fuori del range devono essere considerati anomali ed indirizzare il medico verso indagini più approfondite. Queste devono necessariamente portare a stabilire la natura della patologia, allo scopo di intervenire a supporto del sistema immunitario il prima possibile. NOTA BENE: come altri parametri ematologici, l'intervallo di riferimento dell'esame può variare leggermente in funzione di età, sesso e strumentazione in uso nel laboratorio analisi. Per questo motivo, è preferibile consultare i range riportati direttamente sul referto che viene consegnato. Occorre ricordare, inoltre, che i risultati delle analisi devono essere valutati nell'insieme dal medico di base che conosce il quadro anamnestico del proprio paziente. MONOCITI Valori normali percentuali: 1-6%

Valori assoluti per millimetro cubo: 200-600 monociti per microlitro di sangue Nel caso di una conta al di sopra di questo intervallo si parla di MONOCITOSI. Queste condizioni possono essere un segnale importante dell'alterazione dello stato di salute del paziente.

Come si misura Monocitosi: in cosa consiste l’esame? Per stabilire il valore dei monociti, è sufficiente sottoporsi ad un esame emocromocitometrico (emocromo), completo di formula leucocitaria. Al paziente viene prelevato, quindi, un campione di sangue da una vena del braccio, in genere al mattino ed a digiuno. Il conteggio può essere effettuato automaticamente dai contatori elettronici o mediante l'osservazione al microscopio ottico (striscio di sangue).

Preparazione Monocitosi: è necessaria una preparazione? Per sottoposi al prelievo di sangue utile per la valutazione dei monociti o dei macrofagi, è necessario astenersi da cibi e bevande per almeno 8-10 ore. Il medico di base che prescrive le analisi potrà comunque fornire le informazioni utili al caso.