La mola vescicolare è una malattia trofoblastica gestazionale di natura benigna. Le cause esatte all'origine di questa patologia non sono ancora del tutto chiare. Tuttavia, è noto che la mola vescicolare sia provocata da un'anomalia nella fecondazione, con successiva proliferazione abnorme del trofoblasto placentare, a seguito dell'eccessiva espressione di alcuni geni paterni.

Nella maggior parte dei casi, la malattia è dovuta ad un ovulo fecondato che si sviluppa in una mola idatiforme, anziché in un feto (per questo, la condizione è chiamata anche "gravidanza molare"). Tuttavia, una mola vescicolare può svilupparsi a partire dalle cellule che rimangono nell'utero dopo un aborto o al termine di una gravidanza.

Mola Vescicolare completa o parziale

L'iperplasia del trofoblasto può avere un grado variabile, pertanto la mola vescicolare può essere:

Completa , quando la degenerazione interessa tutti i villi coriali o quasi;

, quando la degenerazione interessa tutti i villi coriali o quasi; Parziale, quando la proliferazione è focale, quindi la degenerazione è localizzata e si affianca ad altri villi normali.

Malattie trofoblastiche gestazionali

La mola vescicolare o idatiforme appartiene alla categoria delle malattie proliferative del trofoblasto gestazionale, insieme a:

Mola invasiva : neoplasia trofoblastica gestazionale, caratterizzato da una mola idatidiforme che invade il miometro;

: neoplasia trofoblastica gestazionale, caratterizzato da una mola idatidiforme che invade il miometro; Coriocarcinoma gestazionale : tumore trofoblastico maligno derivante dalla proliferazione di cellule dell'epitelio dei villi; in molti casi, questa patologia rappresenta la trasformazione in senso neoplastico di una mola vescicolare;

: tumore trofoblastico maligno derivante dalla proliferazione di cellule dell'epitelio dei villi; in molti casi, questa patologia rappresenta la trasformazione in senso neoplastico di una mola vescicolare; Tumore del sito placentare: tumore trofoblastico gestazionale piuttosto raro che si sviluppa a partire dal sito di impianto della placenta.

Da segnalare, in questa categoria sono anche il tumore epitelioide trofoblastico e le lesioni trofoblastiche benigne non neoplastiche (nodo del sito placentare e sito placentare esagerato).

Le malattie trofoblastiche gestazionali si distinguono tra loro per modalità e tempi di insorgenza, gravità della patologia, prognosi e trattamento.

Mola Vescicolare: quanto è diffusa?

La mola vescicolare è più diffusa tra le ragazze di età inferiore ai 17 anni o nelle donne che hanno superato i 35 anni e in coloro che hanno avuto precedente malattia trofoblastica gestazionale.

Per ragioni ancora sconosciute, l'incidenza è molto elevata nei Paesi asiatici (1/200 gravidanze). In Europa, invece, la condizione si verifica in circa una gravidanza su 1.000.