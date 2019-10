Misuratore di pressione: cos'è, come si usa e quale scegliere

Il misuratore di pressione è uno strumento utile a misurare la pressione arteriosa. Utilizzato da medici ed infermieri per tenere sotto controllo lo stato di salute dei pazienti, è utile anche per uso domestico. Avere in casa un misuratore di pressione, infatti, consente di rilevare - in qualsiasi momento - informazioni sulla pressione sistolica (la massima) e diastolica (la minima). Andiamo a conoscere più nel dettaglio il misuratore di pressione: cos'è e come usarlo.

Misuratore di pressione cos'è? Tipologie e usi

In commercio esistono diverse tipologie di misuratori di pressione, da quelli manuali e analogici a quelli elettronici e automatici. Il primo tipo richiede già una buona conoscenza dello strumento (non a caso è spesso preferito dal personale sanitario), il secondo tipo è suggerito a chi è alle prime armi con la misurazione della pressione sanguigna per la sua facilità d'uso (basta accenderlo e fa tutto in modo automatizzato).

Entrambe le tipologie di misuratori di pressione hanno l'obiettivo di rilevare la pressione sanguigna del paziente e di verificare che la massima e la minima rientrino nei parametri:

Pressione sistolica (o massima): 115-120 mmHg

Pressione diastolica (o minima): 75-80 mmHg

Vediamo ora, nello specifico, modelli di misuratore di pressione da acquistare anche online:

Misuratore di pressione analogico

Iniziamo con un classico misuratore di pressione analogico manuale. Si tratta del misuratore di pressione PIC, caratterizzato da una competenza tecnica in continuo aggiornamento. Offre un'esperienza di misurazione della pressione completa, precisa, è facile da trasportare e pratico grazie allo stetoscopio Pic.

Misuratore pressione digitale con connessione Bluetooth

Omron M7 Intelli IT è un misuratore di pressione sanguigna automatico il cui funzionamento si basa sul principio oscillometrico. Compatto, semplice da portare anche in viaggio, misura la pressione sanguigna e pulsa facilmente e rapidamente. Grazie alla sua avanzata tecnologia "IntelliSense" consente un gonfiaggio confortevole e controllato che non richiede la pre-regolazione della pressione o il rigonfiamento. L'App Omron Connect per iPhone/Android (Bluetooth) permette di memorizzare e tracciare le misurazioni sullo smartphone.

Misuratore di pressione da braccio digitale

HYLOGY è un misuratore di pressione sanguigna digitale molto preciso. Permette di misurare facilmente la pressione sanguigna in 2 secondi, è compatto e pratico per rilevare lo stato di salute dell'individuo in qualsiasi momento e in qualunque luogo. Il prodotto è caratterizzato da rilevamento automatico, pressione intelligente, rilevamento di frequenza cardiaca ed è dotato di un grande schermo LCD.

