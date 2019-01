Questo disturbo di natura psicologica porta chi ne soffre ad aumentare le precauzioni igieniche all'inverosimile. La misofobia conduce, dunque, a ricorrere a misure per evitare le situazioni, le persone o gli oggetti che possono aumentare il rischio di contrarre malattie.

Per questo motivo, chi ne soffre reitera ossessivamente una serie di comportamenti di pulizia su di sé o sull'ambiente che lo circonda. Ad esempio, la misofobia si traduce tipicamente nel lavaggio ossessivo delle mani.

Come accade per altre fobie, la misofobia si manifesta con la combinazione di sintomi psicologici (senso d'insoddisfazione generale, ansia, tensione e nervosismo) e somatici, tra cui sudorazione profusa, battiti accelerati, nausea e mancanza di respiro. Se non viene affrontata con un adeguato percorso terapeutico, questo disturbo può avere ripercussioni negative sulla quotidianità della persona, in termini di limitazioni nella vita sociale e lavorativa.