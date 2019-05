Miringite: come viene formulata la diagnosi?

La diagnosi della miringite si basa principalmente sulla visita otorinolaringoiatrica, che prevede la raccolta dell'anamnesi del paziente e l'ispezione dell'orecchio durante l'esame obiettivo. Nel corso della visita, per impostare il corretto piano terapeutico, il medico ricerca segni e sintomi suggestivi delle possibili cause, compresi otodinia, arrossamento del timpano (otite), mal di gola, malessere generale, febbre e tosse (infezione delle alte vie respiratorie) ecc. Le aree esterne e limitrofe all'orecchio possono essere palpate per verificarne un aggravamento del dolore (segno indicativo di otite media o esterna).