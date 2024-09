Miopia: cos'è? Come vede un miope? Cause e cura

Cos’è la miopia? La miopia è un difetto visivo che consiste nella difficoltà di mettere a fuoco gli oggetti lontani. Shutterstock Questo vizio refrattivo è dovuto al fatto che i raggi luminosi provenienti da lontano vengono messi a fuoco davanti alla retina e non, come dovrebbero, su di essa. Per questo motivo, il miope vede sfuocato le immagini presenti ad una determinata distanza. La miopia è un difetto visivo piuttosto comune: si stima che attualmente ne sia interessata addirittura una persona ogni quattro. Come si vede con la miopia? La miopia è un vizio di refrazione nel quale i raggi luminosi che provengono dall'infinito (paralleli) vengono messi a fuoco davanti alla retina, in quanto il potere rifrattivo del diottro oculare è eccessivo rispetto alla lunghezza del bulbo. Avremo, pertanto, un eccesso di convergenza (potere diottrico maggiore). Di conseguenza, i miopi vedono bene da vicino e male da lontano. Guarda il video

Sintomi miopia: quali sono? Miopia: non si vede bene da lontano Nella miopia, l'immagine osservata non viene messa a fuoco sulla retina, ma converge davanti ad essa. Ciò comporta una vista sfocata e distorta di quanto osservato in lontananza, mentre la capacità di vedere da vicino può essere buona. Senza occhiali o lenti a contatto a correzione del difetto, un comportamento tipico delle persone miopi è quello di "strizzare" gli occhi per vedere meglio in distanza. Come si riconosce la miopia? Shutterstock Come anticipato, il segnale più indicativo della miopia è la visione offuscata degli oggetti che si trovano ad una determinata distanza, come i cartelli stradali mentre si è alla guida o la lavagna a scuola. Oltre alla difficoltà di vedere nitidamente gli oggetti lontani, la miopia può essere associata ad altri sintomi, come affaticamento visivo e mal di testa. L'approccio migliore al problema è sottoporsi a controlli dall'oculista a cadenza regolare, sin dall'infanzia, per monitorare l'evoluzione del difetto visivo. Nel bambino, i primi segnali del problema sono la fatica nel leggere un testo o l'assunzione di posizioni strane quando guarda la tv o disegna. La miopia è un difetto progressivo che tende ad aumentare con lo sviluppo fisico, quindi richiede ripetute messe a punto degli occhiali o delle lenti a contatto. Quanto può peggiorare la miopia? L'entità della miopia si misura con la lente divergente, che corregge il vizio di rifrazione.

Alcuni esempi: La messa a fuoco a 10 centimetri si riferisce ad una miopia di 10 diottrie

La messa a fuoco a 33 centimetri si riferisce ad una miopia di 3 diottrie

La messa a fuoco ad 1 metro si riferisce ad una miopia di 1 diottria. La miopia può essere classificata in tre stadi: Lieve , se va da 0 a 3 diottrie

, se va da 0 a 3 diottrie Moderata , se va da 3 a 6 diottrie

, se va da 3 a 6 diottrie Elevata, se è maggiore di 6 diottrie. Che cosa sono le Diottrie? La diottria è l'unità di misura del potere di rifrazione di un sistema ottico. In altre parole, esprime la capacità di una lente di modificare le direzioni dei raggi luminosi in modo che possano formare un'immagine nitida e precisa. Rapportata alla gravità di un difetto visivo, questo parametro è utile per preparare degli occhiali correttivi. Il valore può essere positivo o negativo: esistono, infatti, lenti positive per correggere l'ipermetropia e la presbiopia, e lenti negative indicate per la miopia. Qual è la differenza tra diottrie e decimi? La diottria è un'unità di misura prevista dall'ottica che indica il potere di rifrazione di una lente. I decimi, invece, indicano la distanza da cui una persona riesce a visualizzare correttamente determinate immagini. Il grado di acutezza visiva in decimi viene misurato con la tavola ottotipica (tabella utilizzata per gli esami della vista con righe di lettere o simboli di grandezza progressiva per simulare la visione fino a dieci metri di distanza). In pratica, il cosiddetto decimo indica il numero di righe dell'ottotipo che il paziente è in grado di leggere, tenendo in considerazione un occhio emmetrope (sano) può arrivare a leggere a 10/10 senza lenti. Vedi approfondimento: Sintomi Miopia

Miopia: cause Cosa provoca la miopia? Le cause della miopia sono molteplici, ma il motivo principale è l'allungamento eccessivo del bulbo oculare oltre la norma, in concomitanza con l'accrescimento fisico (miopia assiale). Shutterstock Ciò fa aumentare la distanza tra la retina, la membrana formata dai recettori fondamentali per la visione, e il cristallino, la lente naturale dell'occhio che permette la messa a fuoco. In queste condizioni, l'immagine prodotta viene dunque focalizzata davanti e non sul piano retinico, come dovrebbe avvenire; di conseguenza, le immagini lontane appaiono indistinte e offuscate. Il difetto visivo può verificarsi anche quando la lunghezza del bulbo oculare è normale, ma la cornea o il cristallino presenta una curvatura eccessiva (miopia refrattiva): Quando la cornea è di forma conica si parla anche di miopia da cheratocono . Il cheratocono è una forma di degenerazione corneale in cui si ha un progressivo assottigliamento e sfiancamento della cornea che assume la forma conica con aumento della sua curvatura, che provoca la miopia. Si può avere anche irregolarità della superficie corneale che provoca l'astigmatismo. Le due possono essere presenti contemporaneamente. Per i casi avanzati di cheratocono occorre il trapianto di cornea.

Per quanto riguarda una curvatura della superficie anteriore del cristallino superiore alla norma, si parla, invece, di miopia da spasmo accomodativo. Altra causa possibile è il potere refrattivo del cristallino più elevato, cioè il globo oculare è normale, ma la lente all'interno dell'occhio è troppo "potente" (miopia da indice). Questo avviene soprattutto nella cataratta, una malattia che colpisce il nucleo del cristallino facendolo addensare ed aumentando così il suo indice di rifrazione. Miopia: quali sono i fattori di rischio? La miopia si evidenzia tra gli otto ed i dodici anni d'età (età scolare), tende a peggiorare con lo sviluppo corporeo durante l'adolescenza e si stabilizza intorno ai 20-25 anni, salvo possano verificarsi variazioni minime più avanti nel corso della vita. In età adulta, la miopia può enfatizzarsi per la presenza contemporanea di disturbi del cristallino, come la cataratta e la presbiopia. Nella maggior parte dei casi, il difetto è acquisito, cioè subentra con il passare degli anni, specialmente in età scolare. Rara è, invece, la miopia congenita, cioè presente sin dalla nascita. Per quanto riguarda i fattori scatenanti, sempre maggiore importanza sta assumendo la componente ambientale: uno stile di vita sano influenza positivamente la tendenza alla miopia, tanto che i bambini che trascorrono molto tempo all'aria aperta tendono a sviluppare forme più lievi del difetto visivo. Al contrario, sedentarietà e sovrautilizzo della messa a fuoco da vicino, tipico di quando si usano device tecnologici come tablet, computer e smartphone, pare siano correlati all'aumento della miopia. La miopia è influenzata anche da una componente genetica: se in famiglia ci sono parenti con lo stesso difetto di refrazione, è più facile che un bambino presenti lo stesso disturbo.