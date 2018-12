Le mioclonie si possono riscontrare sia in situazioni fisiologiche, sia nel contesto di molti quadri patologici, di varia entità e natura.

Elementi distintivi delle mioclonie sono la modalità di presentazione improvvisa (shock-like) e la durata relativamente breve. Questa sorta di scosse muscolari ad andamento irregolare o ritmico possono manifestarsi singolarmente o in maniera ripetitiva, con una frequenza media di 10-50 contrazioni al minuto. Le mioclonie interessano contemporaneamente uno o più muscoli in una sola regione corporea, in distretti contigui o lontani.

Gli episodi mioclonici possono essere scatenati da un evento esterno, come un movimento specifico o uno stimolo sensoriale. Di fatto, però, le mioclonie rimangono delle reazioni spontanee e non controllabili (involontarie).

Le mioclonie massive (o generalizzate) coinvolgono tutto il corpo e si osservano più frequentemente nell'ambito di malattie del sistema nervoso centrale di origine degenerativa e in alcune forme di epilessia. Le scosse miocloniche si possono riscontrare anche in caso di danni cerebrali di origine traumatica, ictus ischemico, infezioni virali dell'encefalo, tumori, Alzheimer, disturbi tossico-metabolici e reazioni indesiderate a farmaci.

Esempi di mioclonie fisiologiche sono, invece, il singhiozzo, il tremolio delle palpebre e gli scatti delle gambe che possono manifestarsi prima di addormentarsi.

Per quanto riguarda il trattamento, non sempre è necessario un intervento medico. Se l'iter diagnostico accerta la presenza di una patologia di base, la gestione terapeutica di quest'ultima può essere utile per tenere sotto controllo i sintomi, tra cui le mioclonie. Quando la causa è sconosciuta o il disturbo non può beneficiare di una cura specifica, il trattamento è sintomatico e mira esclusivamente ad alleviare le conseguenze sulla qualità della vita del paziente.