Miocardite Fulminante: cos’è e perché si verifica? Sintomi e cura

La miocardite fulminante è un processo infiammatorio che richiede un supporto intensivo e correla ad una maggiore morbilità e mortalità rispetto alla miocardite acuta non fulminante.

Il riconoscimento precoce e la gestione intensiva della miocardite fulminante sono essenziali per risultati favorevoli e la completa guarigione con minime sequele a lungo termine; in caso contrario, i pazienti hanno una probabilità significativamente maggiore di morire o richiedere un trapianto di cuore.

Esami per la diagnosi di Miocardite Fulminante

La diagnosi della miocardite fulminante è facilitata dall'uso di biomarcatori e imaging cardiaco, ma la biopsia endocardica rimane l'indagine gold standard.

I test di laboratorio iniziali nei pazienti con miocardite possono mostrare: leucocitosi, eosinofilia, velocità di eritrosedimentazione elevata e livelli aumentati di troponine cardiache o dell'isoenzima creatinina chinasi MB. L'evidenza di laboratorio di insufficienza multiorgano è più comunemente presente nei pazienti con miocardite fulminante rispetto a quella non-fulminante, con livelli elevati di azoto ureico nel sangue, creatinina, transaminasi, creatinina chinasi e proteina C-reattiva. Inoltre, i ritardi di conduzione intraventricolare, le aritmie ventricolari e la frazione di eiezione ventricolare sinistra depressa sono più comuni nei pazienti con miocardite fulminante rispetto a quelli con miocardite non-fulminante.

A tal proposito, la diagnostica per immagini svolge un ruolo chiave nel supporto di una diagnosi clinica di miocardite fulminante:

L'angiografia è raccomandata per la maggior parte dei pazienti adulti per escludere la trombosi dell'arteria coronarica epicardica ed è particolarmente importante in quelli con fattori di rischio per l'aterosclerosi coronarica.

L'ecocardiografia rimane uno degli strumenti di imaging primari per valutare la funzione ventricolare sinistra. Rispetto alla miocardite non fulminante, i pazienti con miocardite fulminante hanno maggiori probabilità di avere una disfunzione sistolica del ventricolo destro, un normale diametro telediastolico del ventricolo sinistro e un aumento dello spessore della parete settale.

rimane uno degli strumenti di imaging primari per valutare la funzione ventricolare sinistra. Rispetto alla miocardite non fulminante, i pazienti con miocardite fulminante hanno maggiori probabilità di avere una disfunzione sistolica del ventricolo destro, un normale diametro telediastolico del ventricolo sinistro e un aumento dello spessore della parete settale. La risonanza magnetica cardiaca è attualmente considerata la modalità di imaging non invasiva più accurata per la diagnosi della miocardite. Tuttavia, la maggior parte dei pazienti con miocardite fulminante è emodinamicamente instabile alla presentazione iniziale, il che spesso preclude l'esecuzione dell'esame.

Trattamento della Miocardite Fulminante

Non esistono terapie specifiche per la miocardite fulminante: i pazienti con questa malattia presentano instabilità emodinamica e sono spesso in shock cardiogeno, pertanto il trattamento di prima linea è la terapia di supporto e prevede approcci farmacologici e interventistici contemporanei intensivi (supporto inotropo aggressivo con o senza posizionamento di una pompa a palloncino intra-aortico e/o ricorso a VAD meccanici). Uno di questi è il ricorso a inotropi cardiaci, come una pompa a palloncino intra-aortico, per mantenere la pressione arteriosa e migliorare la gittata cardiaca. Se il paziente non risponde a una terapia di supporto aggressiva entro poche ore o giorni, deve essere preso in considerazione l'inserimento di un dispositivo di assistenza ventricolare (VAD) per trattare il collasso emodinamico. I dispositivi di assistenza meccanica possono portare ad alterazioni favorevoli nella geometria cellulare e degli organi e ridurre lo stress della parete, con una migliore funzione dei cardiomiociti e sopravvivenza del paziente.

Se la malattia viene riconosciuta rapidamente e viene iniziata precocemente un'adeguata terapia di supporto, la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti con miocardite fulminante è eccellente; tuttavia, anche dopo il recupero ventricolare, i farmaci standard per l'insufficienza cardiaca devono essere somministrati a tempo indeterminato.

