Pollachiuria o Minzione Frequente: Cosa Significa Urinare Spesso?

Urinare spesso è un sintomo fondamentale di infezione delle vie urinarie , ma può essere causata anche da altre malattie che colpiscono il tratto urinario a qualsiasi livello, come stati flogistici in atto, presenza di masse che comprimono la vescica , disordini neurologici e disturbi d' ansia .

Cause e Fattori di Rischio

La pollachiuria (o minzione frequente) può essere causata da una ridotta capacità funzionale della vescica a causa di affezioni urologiche (infiammazioni, infezioni ecc.), da disfunzione neurologica o da compressione sulla vescica per l'ingrandimento di altri organi (come accede, per esempio, in gravidanza o in caso d'ipertrofia prostatica benigna) o la presenza di masse (fibromi uterini, masse ovariche, tumore prostatico ecc.).

Diversi fattori possono essere collegati alla minzione frequente, come ad esempio:

Infezione, malattia, lesione o irritazione della vescica

Condizioni che aumentano la produzione di urina

Cambiamenti nei muscoli, nei nervi o in altri tessuti che influenzano la funzione della vescica

Alcuni trattamenti contro il cancro

Farmaci o bevande che aumentano la produzione di urina

Età avanzata

Cause Minzione Frequente: Cosa Porta ad Urinare Spesso?

Numerose sono le cause potenzialmente in grado di provocare minzione frequente, vediamole nel dettaglio insieme agli altri sintomi che le caratterizzano:

Altre cause di Pollachiuria

Pollachiuria nella Cistite: Perché porta ad Urinare Spesso?

In caso di cistite, a causa dell'infiammazione, la soglia che innesca lo stimolo della minzione si riduce per cui il soggetto è portato ad urinare spesso piccoli volumi.