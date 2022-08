Minipillola: Cos'è? Come funziona, pro e contro

Generalità La minipillola è un contraccettivo orale a base di un ormone progestinico. Shutterstock Questo farmaco agisce addensando il muco della cervice uterina e alterando il rivestimento dell'utero (endometrio). Come risultato, gli spermatozoi faticano a risalire lungo l'apparato genitale femminile e viene sfavorito l'impianto dell'ovulo eventualmente fecondato. Come altre pillole anticoncezionali, poi, anche la minipillola inibisce in modo più o meno marcato il processo di ovulazione.

Per ottenere la massima efficacia, è necessario assumere la minipillola ogni giorno, sempre alla stessa ora e senza interruzioni.

Cos'è Minipillola: cos'è? La minipillola è un contraccettivo composto esclusivamente da progesterone. A differenza di altre pillole anticoncezionali, questo farmaco ad uso orale non contiene estrogeni. Nota La dose di ormone progestinico contenuta in una minipillola è inferiore alla quantità dello stesso nella pillola anticoncezionale combinata (o estroprogestinica).

Come si usa? Minipillola: modalità d'uso e cosa serve prima Come per la pillola combinata, anche nel caso di utilizzo della minipillola, prima di iniziarne l'assunzione bisogna consultare un medico e/o un ginecologo per effettuare i seguenti controlli: Visita generale;

Visita ginecologica e senologica;

Controllo della pressione arteriosa;

Pap-test;

Esame completo delle urine;

Analisi del sangue: glicemia, colesterolo (HDL), trigliceridi, transaminasi ecc. Questi accertamenti vanno ripetuti ogni anno. Per un uso corretto, l'assunzione della minipillola deve avere inizio il primo giorno del ciclo mestruale (che corrisponde al primo giorno delle mestruazioni). Da questo momento in poi, la paziente deve fare uso del farmaco ogni giorno, sempre alla stessa ora, fino a quando non decide di interrompere la terapia anticoncezionale.

Le minipillole vanno assunte senza pause, quindi una volta terminata una confezione, la donna deve cominciarne subito un'altra (in altre parole, l'uso è continuativo).

Se assunta nel modo corretto, la minipillola ha un'efficacia anticoncezionale che raggiunge il 97%. Eventuali dimenticanze nell'assunzione potrebbero renderla inefficace, soprattutto qualora si ritardasse oltre l'intervallo di tempo per il dato prodotto in uso.

Se il ritardo è eccessivo è consigliabile: Proseguire con l'assunzione della minipillola all'orario d'uso giornaliero stabilito;

Nei due giorni successivi alla dimenticanza, usare un ulteriore contraccettivo, nel caso di eventuali rapporti sessuali.