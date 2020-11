Sistema immunitario: Migliori Alimenti per Rafforzare le Difese Immunitarie

Pesce fresco (o surgelato) ricco di Omega 3

Fai un giro dal pescivendolo o al banco surgelati per comprare del pesce, purchè non sia inscatolato o affumicato. Tonno, salmone, pesce azzurro, come alici, sardine e sgombri, sono indispensabili per sostenere il sistema immunitario. La dose consigliata è di almeno 100 grammi due volte a settimana. Questi pesci oleosi sono facilmente reperibili e, nel caso del pesce azzurro, anche economici. Sono una preziosa fonte di proteine, vitamina D e acidi grassi omega-3 a catena lunga, che aiutano a regolare l'infiammazione nel corpo. Anche i frutti di mare sono alleati del sistema immunitario, perchè ricchi di zinco e vitamina B12. Durante la stagione invernale preferisci cozze e capesante, che sono pescate proprio in questo periodo. Un suggerimento salutare: preferisci il pesce fresco o surgelato a quello in scatola o affumicato in busta! Per bilanciare ancora di più il sistema immunitario, e in aggiunta dare sapore al pesce, fai entrare in cucina l'aglio, ricco di allicina, dagli effetti antibiotici e antifungini e in grado di prevenire raffreddori.