Sistema immunitario: migliori alimenti per rafforzare le difese immunitarie

Ci sono semplici regole da seguire per assicurarsi un inverno in salute: dormire bene e a sufficienza; imparare a gestire lo stress ; fare esercizio fisico almeno trenta minuti al giorno; evitare il fumo ; limitare le bevande alcoliche e fare il pieno di vitamina D . Ma è soprattutto a tavola che possiamo passare efficacemente all'attacco: con gli alimenti "amici" del sistema immunitario, acciacchi e malesseri staranno alla larga.

Durante la stagione fredda è lui l'osservato speciale: il nostro sistema immunitario . Spesso piovono consigli su come "rafforzarlo", anche se le azioni giuste, i corretti stili di vita e una sana alimentazione dovrebbero piuttosto " bilanciarlo ", permettendo così al nostro organismo di funzionare correttamente. Se il sistema immunitario è compromesso possono esserci diverse conseguenze negative: se è iperattivo possono subentrare stati infiammatori seri o addirittura patologie autoimmuni ; al contrario, se è sotto-attivo aumenta sensibilmente il rischio di infezioni . Iper o ipo attivo, dunque, non sono condizioni ottimali.

Il sistema immunitario ha bisogno di vitamina C . Dove la trova? I preziosi alleati in grado di apportare un sostanzioso contributo da questo punto di vista nei mesi invernali sono senza dubbio gli agrumi . Arrivano sulle nostre tavole proprio a novembre e sono buoni e succosi sino ad aprile. Arance bionde, rosse, mandarini , clementine , limoni , pompelmi , cedri sono un concentrato di bontà. Anche kiwi e ananas sono di stagione e ricchi di questo prezioso nutriente .

Il ruolo di Legumi e Cereali

Producono anticorpi e sono una fonte proteica preziosa in grado di garantire una grande risposta immunitaria. Ceci, fagioli, lenticchie vanno mangiati almeno tre volte a settimana perché riparano e fanno crescere i tessuti corporei, saziano e regolano la glicemia. Ottimi quelli secchi da ammollo o da cucinare senza metterli prima a bagno, ma per praticità si possono usare anche i legumi in barattolo per arricchire zuppe e minestroni, oppure per preparare humus, curry di legumi o contorni caldi e freddi.

80 grammi ogni giorno assicurano equilibrio delle difese immunitarie perchè contribuiscono al benessere intestinale. Grano saraceno, avena, farro e orzo sono cereali ricchi di fibre, sali minerali e acidi grassi essenziali. Parti bene già dal mattino: i fiocchi d'avena sono la scelta ideale. Un caldo e goloso porridge a colazione è un toccasana per l'organismo. Ad esso si possono aggiungere anche i semi di chia.. Per quanto riguarda il tipo di pane è utile conoscere varienti, farine e lieviti per una scelta maggiormente adatta all'alimentazione personale.

Anche quando si scelgono i cibi da asporto più sani da ordinare fare attenzione alla presenza di sostanze amiche del sistema immunitario.