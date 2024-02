Mieloma: cos’è? Il tumore del sangue spiegato

Il mieloma è un tumore del sangue che origina dalle plasmacellule . Si tratta di una malattia neoplastica cronica che presenta un carattere recidivante-remittente . Ciò significa che ci sono periodi in cui il mieloma causa sintomi e/o complicazioni e deve essere trattato, seguiti da periodi di remissione o plateau in cui il mieloma non causa sintomi e non richiede trattamento. Le remissioni della malattia possono essere indotte con corticosteroidi , chemioterapia , inibitori del proteasoma, farmaci immunomodulanti (come talidomide o lenalidomide ) e trapianto di cellule staminali .

L'incidenza del mieloma è aumentata in soggetti esposti a radiazioni ionizzanti e sostanze chimiche (derivati del petrolio ed altri idrocarburi, solventi, pesticidi , asbesto ecc.). Anche fattori genetici familiari, ripetute stimolazioni antigeniche ed agenti virali possono partecipare all' eziologia del mieloma multiplo.

Il mieloma insorge prevalentemente in tarda età (oltre i 50 anni di età), ma può presentarsi anche in persone molto più giovani.

A differenza di molti tumori, il mieloma non esiste come un nodulo o una massa neoplastica. Il mieloma colpisce le zone in cui il midollo osseo è normalmente attivo in un adulto, come le ossa della colonna vertebrale , del cranio , del bacino , della gabbia toracica , delle ossa lunghe delle braccia e delle gambe e nelle aree intorno alle spalle e ai fianchi.

Il mieloma si sviluppa quando il DNA viene danneggiato durante lo sviluppo di una plasmacellula. Questa cellula anormale inizia quindi a moltiplicarsi e a diffondersi all'interno del midollo osseo. Le plasmacellule anomale rilasciano una grande quantità di un unico tipo di anticorpo – noto come paraproteina – che non ha alcuna funzione utile.

Il medico può rilevare i segni di mieloma multiplo attraverso le analisi del sangue e delle urine effettuate nel corso di un esame fisico di routine. Se il paziente è asintomatico, questi test di laboratorio possono essere ripetuti regolarmente, in modo da monitorare l'evoluzione della malattia e determinare il momento migliore per iniziare il trattamento.

Mieloma: si può curare?

Il trattamento per il mieloma può essere molto efficace nel controllare la malattia, alleviarne i sintomi e le complicanze e prolungare la vita del paziente. Sfortunatamente, però, il mieloma è attualmente un cancro incurabile.

Mieloma: come risponde al trattamento?

Il mieloma è un cancro recidivante-remittente. Ciò significa che ci sono periodi in cui il mieloma causa sintomi e/o complicazioni e deve essere trattato, seguiti da periodi di remissione o plateau in cui il mieloma non causa sintomi e non richiede trattamento. Esistono molti trattamenti diversi per il mieloma con diverse opzioni disponibili per ogni recidiva.

Quanto si vive con il Mieloma?

È difficile, se non impossibile, prevedere per quanto tempo un paziente vivrà con il mieloma, ma molti casi rispondono al trattamento e convivono con questo tumore del sangue per lungo tempo. L'aspettativa di vita delle persone affette da mieloma è migliorata enormemente e abbiamo a disposizione più opzioni terapeutiche che mai.

Cosa prevede il trattamento del Mieloma?

Se la malattia è del tutto asintomatica, la gestione della malattia è limitata all'osservazione clinica. In presenza di sintomi, il trattamento può aiutare ad alleviare il dolore, controllare le complicazioni, stabilizzare la condizione e rallentare l'evoluzione del mieloma:

Il trattamento chemioterapico ad alte dosi, con trapianto di cellule staminali ematopoietiche autologhe (autotrapianto) è diventato l'opzione terapeutica più indicata per i pazienti di età inferiore ai 65 anni. Questo regime non è curativo, ma può prolungare la sopravvivenza globale e determinare la remissione completa.



In aggiunta al trattamento diretto del mieloma multiplo, i bifosfonati sono regolarmente somministrati per controllare le lesioni litiche e prevenire le fratture ossee. Trasfusioni a base di emazie e l'eritropoietina sono utili nella correzione dei sintomi associati all'anemia, mentre la somministrazione di concentrati piastrinici può prevenire emorragie determinate dalla trombocitopenia. Gli steroidi e i bifosfonati assumono importanza anche nel trattamento delle crisi ipercalcemiche, mentre gli antibiotici sono di supporto nella gestione delle infezioni.

