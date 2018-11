Microcitemia: Cos’è? Come si Manifesta? Cause e Terapia

1. Microcitemia: come si cura la Microcitosi?

La gestione della microcitemia (microcitosi) è diversa a seconda del tipo di causa scatenante e, in linea generale, può prevedere l'assunzione di integratori a base di ferro e vitamina C, la modifica della dieta e le trasfusioni di sangue più o meno ricorrenti. Talvolta, il disturbo è transitorio e non rende necessario alcun intervento terapeutico specifico.

La cura delle patologie responsabili della microcitemia determina, di solito, la risoluzione della condizione clinica. Occorre segnalare, però, che alcune forme di microcitosi - come quelle determinate dalle talassemie - sono congenite, pertanto non sono curabili. In ogni caso, il medico saprà consigliare al paziente i migliori interventi per gestire la propria condizione.

2. Microcitemia: quale trattamento è previsto per la β-Talassemia?

Il trattamento della microcitemia (beta-talassemia) prevede diversi approcci, tra cui:

Trasfusioni di sangue : sono indicate per sopperire alla carenza di globuli rossi. In genere, la variante major prevede un trattamento con regolari trasfusioni di sangue (in media una ogni 15 giorni nei casi più gravi), mentre nella microcitemia intermedia sono sufficienti alcuni cicli quando l'emoglobina risulta troppo bassa. Le trasfusioni provocano, però, un accumulo di ferro nell'organismo che può causare problemi soprattutto al cuore ed al fegato. Per prevenire questi danni, occorre instaurare una terapia continuativa con i farmaci ferro-chelanti , cioè capaci di intrappolare ed eliminare dal corpo il ferro in eccesso.

: sono indicate per sopperire alla carenza di globuli rossi. In genere, la variante major prevede un trattamento con regolari trasfusioni di sangue (in media una ogni 15 giorni nei casi più gravi), mentre nella microcitemia intermedia sono sufficienti alcuni cicli quando l'emoglobina risulta troppo bassa. Le trasfusioni provocano, però, un accumulo di ferro nell'organismo che può causare problemi soprattutto al cuore ed al fegato. Per prevenire questi danni, occorre instaurare una terapia continuativa con i , cioè capaci di intrappolare ed eliminare dal corpo il ferro in eccesso. Splenectomia : è un intervento indicato nel caso in cui la microcitemia provochi una grave anemia o l'ingrossamento della milza (splenomegalia).

: è un intervento indicato nel caso in cui la microcitemia provochi una grave anemia o l'ingrossamento della milza (splenomegalia). Trapianto di midollo osseo o di cellule staminali da donatori compatibili: rappresenta l'unica terapia "definitiva" per l'anemia mediterranea. Tuttavia, le probabilità di trovare un donatore compatibile sono limitate (pari a circa il 25%), senza considerare le controindicazioni ed i rischi di questo tipo di intervento, tra cui il rigetto da parte dell'organismo. Per tali motivi, questa procedura è riservata solitamente a casi rari, in presenza di persone affette da una forma molto grave di anemia mediterranea e con donatori familiari HLA-identici disponibili (fratelli o sorelle del paziente).

Oltre alle terapie specifiche, grande importanza ricoprono l'attività fisica praticata regolarmente e l'alimentazione. In particolare, può essere utile: