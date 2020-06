Microbiota o flora batterica intestinale: cosa c'è da sapere?

L'unicità nella composizione del microbiota è determinata da i numerosissimi eventi che durante la vita di ciascuno di noi si susseguono in un copione assolutamente non replicabile.

A chiarire tale importanza sono giunti negli anni numerosissimi studi che hanno dimostrato come le scelte dietetiche si ripercuotano inevitabilmente sulla composizione della nostra flora batterica intestinale , e come a sua volta questa influenzi il nostro stato di salute.

Pertanto fibre, cereali integrali , acidi grassi polinsaturi e monoinsaturi come quelli dell' olio extravergine di oliva o della frutta secca , antiossidanti presenti nella frutta, faranno da nutrimento per i batteri buoni e quando tutto ciò non dovesse bastare si potrà ricorrere all'uso di armi più incisive come i prebiotici , sostanze o alimenti in grado di indurre la crescita di batteri buoni o addirittura i probiotici , ossia batteri già pronti all'uso.

Se immaginiamo il nostro intestino come un tappeto disseminato di numerosissimi microrganismi tra i quali ne vivono alcuni dotati di funzioni protettive, altri di funzioni distruttive, potremmo facilmente comprendere come è l'equilibrio tra queste specie a determinare la qualità del nostro microbiota.

