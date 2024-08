Cos’è una micosi vaginale? Cause, sintomi e cura

Cos’è una micosi vaginale? Una micosi vaginale è un'infezione causata da un'eccessiva crescita di funghi nella vagina che causa sintomi come prurito, dolore e perdite. Nota anche come candidosi vaginale, candidosi vulvo-vaginale o vaginite da Candida, è la seconda infezione vaginale più comune dopo le infezioni vaginali batteriche. Sebbene le micosi vaginali siano fastidiose, sono piuttosto facili da diagnosticare e curare. Quanto sono comuni le micosi vaginali? La micosi vaginale è un problema comune: circa 1,4 milioni di persone cercano un trattamento ambulatoriale per le micosi vaginali ogni anno, secondo i Centers for Disease Control and Prevention. Ad esserne interessate sono soprattutto le donne in età fertile: si stima, infatti, che a soffrirne, almeno una volta nella vita, siano circa il 75%. Di queste, circa il 4-5% svilupperà una forma ricorrente di infezione, cioè andrà incontro ad almeno 3 episodi di micosi vaginale acuta in un anno.

Sintomi micosi vaginale Come si riconosce una micosi vaginale? I sintomi più comuni di un'infezione vaginale da lievito sono prurito e dolore nella zona della vulva o della vagina. Questi possono essere accompagnati da perdita di secrezioni vaginali biancastre (nota: non tutte le sperimentano). Anche il bruciore durante la minzione o il dolore durante i rapporti sessuali può essere un segno che si sta sviluppando una micosi vaginale. Questi sintomi sono lievi per la maggior parte delle persone, ma potrebbero essere più gravi e includere rossore e gonfiore nelle aree interessate. Come sono le perdite vaginali in caso di micosi? In presenza di micosi vaginale, le perdite: Sono biancastre

Assumono frequentemente un aspetto denso e cremoso, simile alla ricotta o al latte cagliato.

, simile alla ricotta o al latte cagliato. Possono essere più o meno abbondanti Le micosi, come la candida, normalmente non cambiano l'odore delle perdite vaginali, a differenza delle infezioni batteriche. Micosi vaginale: sintomi Aspetto delle secrezioni Perdite dense, bianche e caseose, simili alla ricotta, tendenzialmente abbondanti Odore delle secrezioni Inodori Sintomi infiammatori · Irritazione o prurito intenso prurito in corrispondenza delle mucose genitali · Sensazioni di bruciore durante il coito o la minzione · Rossore e gonfiore a livello di vagina e/o vulva pH vaginale 4-4.5 Cosa peggiora i sintomi di micosi vaginale? Alcune attività possono aggravare i sintomi della micosi vaginale. Tra queste rientrano i rapporti sessuali, spesso impraticabili per il dolore a livello della vulva e della vagina. Quanto dura una micosi vaginale? I sintomi in genere si risolvono diversi giorni dopo l'inizio della terapia farmacologica, sebbene il trattamento per episodi ricorrenti possa richiedere più tempo. Circa il 5-9% delle persone ha quattro o più infezioni all'anno. Attenzione! I sintomi delle micosi vaginali sono simili a condizioni come vaginosi batterica, alcune infezioni sessualmente trasmissibili (IST) e dermatite (irritazione cutanea). Per questo, in presenza di sintomi che possano far pensare ad una micosi, è opportuno rivolgersi al proprio ginecologo di riferimento: senza l'aiuto di uno specialista può essere difficile distinguere i tipi di infezioni vaginali e, chiaramente, le opzioni di trattamento mirate variano a seconda della causa.

Trattamento Come si cura una micosi vaginale? Le micosi vaginali vengono trattate con un farmaci antimicotici specifici, ad esempio a base di clotrimazolo, miconazolo e fenticonazolo. Questi medicinali uccidono e bloccano l'ulteriore proliferazione del fungo che causa l'infezione. Il medico prescrive solitamente una terapia locale, cioè a base di ovuli e creme vaginali. Meno spesso, la terapia locale può essere associata a quella sistemica, cioè all'assunzione di compresse per via orale, ad esempio se hanno le mestruazioni, sintomi gravi o infezioni ricorrenti. Nel caso di micosi vaginali ricorrenti, può essere indicata l'assunzione di fluconazolo per via orale più volte a distanza di diversi giorni e poi una volta alla settimana per sei mesi o più, in base al protocollo terapeutico stabilito dal medico. Per approfondire: Farmaci per la cura delle micosi vaginali: quali sono? Quanto dura il trattamento delle micosi vaginali? Il trattamento di una micosi vaginale dura solitamente uno, tre o sei giorni. Tuttavia, si potrebbe essere sottoposte ad un ciclo di trattamento più lungo se si hanno micosi vaginali ricorrenti. La maggior parte delle persone inizia a sentirsi meglio entro pochi giorni; qualora i sintomi non si risolvessero entro qualche giorno dalla fine del trattamento rivolgersi al proprio medico. Attenzione! Qualunque sia l'opzione di trattamento, seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal medico e portare a termine l'intero protocollo di trattamento, poiché l'infezione potrebbe non scomparire completamente predisponendo a recidive. Dopo quanto si guarisce da una micosi vaginale? Opportuno è precisare che la guarigione dalla micosi vaginale può essere lenta e, talvolta, il trattamento non è risolutivo. Bisogna, infatti, considerare che la terapia è di tipo fungo-statico, cioè blocca la replicazione e la proliferazione del patogeno, concedendo al sistema immunitario il tempo utile per eliminarlo. Pertanto, il disturbo può essere estremamente difficile da controllare e può recidivare dopo l'interruzione della terapia.