Metronidazolo: Usi e Indicazioni

Generalità

Che cos'è il Metronidazolo e Caratteristiche generali

Il metronidazolo è un principio attivo chemioterapico antibatterico appartenente al gruppo dei nitroimidazoli.

Shutterstock Metronidazolo - Struttura Chimica

È disponibile all'interno di numerosissimi medicinali - sia da solo che in associazione ad altri principi attivi - adatti a svariate vie di somministrazione e impiegati per trattare diversi tipi di disturbi. In particolare (ma non esclusivamente), il principio attivo in questione è attivo contro batteri anaerobi e contro alcuni tipi di protozoi (come, ad esempio, Trichomonas vaginalis).

Come accennato, il metronidazolo è disponibile in diverse forme farmaceutiche quali: creme e gel cutanei; creme, gel, ovuli e soluzioni vaginali; compresse; capsule; soluzione per infusione.

I medicinali formulati come soluzioni per infusione sono farmaci ad uso ospedaliero (OSP - fascia H) che vengono utilizzati nel trattamento di infezioni batteriche gravi (batteriemie, setticemie) in adulti e bambini.

Gli altri medicinali contenenti metronidazolo, invece, possono essere venduti in farmacia, alcuni di essi possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR) ma essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente a seconda dei casi; mentre altri non necessitano della ricetta in quanto farmaci SOP (ossia, Senza Obbligo di Prescrizione). In quest'ultimo caso, tuttavia, il costo dei medicinali è a totale carico del cittadino (farmaci di fascia C).

Esempi di Medicinali contenenti Metronidazolo

Deflamon® (uso ospedaliero)

Flagyl®

Meclon® (in associazione a clotrimazolo, un antimicotico)

Pylera® (in associazione a bismuto subcitrato potassio e tetraciclina cloridrato)

Rosiced®

Rozex®

Vagilen®

Zidoval®

Nota: in questo articolo ci occuperemo principalmente delle caratteristiche del solo metronidazolo e non del metronidazolo associato ad altri principi attivi.