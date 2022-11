Metapneumovirus: cos’è? Sintomi, contagio e differenze da raffreddore

Cos’è

Metapneumovirus: cos’è?

Il metapneumovirus umano (hMPV) è un virus che provoca un ampio spettro di malattie respiratorie. In particolare, l'infezione da hMPV ha caratteristiche cliniche che vanno dalle infezioni lievi del tratto respiratorio superiore alle infezioni del tratto inferiore complicate, che portano a bronchiolite e polmonite pericolose per la vita, in tutte le fasce di età.

Il metapneumovirus umano è un virus a RNA classificato nella sottofamiglia Pneumovirinae della famiglia Paramyxoviridae, la stessa a cui appartiene il virus respiratorio sinciziale (RSV).

Metapneumovirus nei bambini: cosa sapere

Il metapneumovirus rappresenta l'agente eziologico di circa il 10% delle bronchioliti e delle polmoniti infantili. Questo virus è secondo solo al virus respiratorio sinciziale (RSV) come la causa più comunemente identificata di infezioni del tratto respiratorio inferiore in età pediatrica.

