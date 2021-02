E' tuttavia innegabile che le mestruazioni rappresentino da sempre un evento che va ben oltre la semplice funzione riproduttiva. Per questo motivo è bene conoscerne, almeno sommariamente, le basi biologiche ed evitare, così, di alimentare tutte le infondate credenze alla base di tabù per certi versi ancora attuali.

Ciclo Mestruale

L'ovaio è un organo, esclusivo della donna, deputato alla produzione e alla maturazione delle cellule riproduttrici femminili, chiamate ovociti o cellule uovo; è inoltre importante per la produzione di ormoni sessuali.

Le cellule uovo vengono prodotte esclusivamente durante la vita fetale, circondate da strutture cellulari dette follicoli; dopo la nascita, in parte regrediscono ed in parte rimangono quiescenti sino alla pubertà. Da questo momento in poi, ogni 28 giorni circa, un singolo follicolo viene portato a maturazione, grazie all'intervento degli ormoni prodotti dall'ipotalamo e dall'ipofisi (che si attivano in maniera importante proprio durante la pubertà ).

Quando la fase di sviluppo è completa, il follicolo esplode, lasciando fuoriuscire la cellula uovo (ovulazione) che a questo punto può essere, almeno teoricamente, fecondata.

Dopo la liberazione, l'ovulo percorre le tube di Falloppio per poi entrare nell'utero; se durante questo percorso vi penetra uno spermatozoo, risalito attraverso la vagina e l'utero dopo il rapporto sessuale, la cellula uovo viene fecondata ed ha inizio la gravidanza.

Per prepararsi a questa evenienza l'organismo mette in atto una serie di modificazioni fisiologiche, prima fra tutte l'aumento di spessore dell'endometrio; altre trasformazioni si susseguono dopo l'ovulazione, grazie all'intervento del corpo luteo (piccola struttura che si forma nell'ovaio per trasformazione del follicolo dopo la liberazione della cellula uovo). Se prima dell'ovulazione tali mutamenti hanno soprattutto lo scopo di favorire la fecondazione (assicurando una maggiore sopravvivenza agli spermatozoi), le trasformazioni indotte dal corpo luteo hanno una finalità diversa. In questa fase, infatti, lo scopo non è più quello di favorire la fecondazione, ma di stimolare l'annidamento.

Con questo termine, conosciuto anche come impianto, si indica la completa e progressiva penetrazione dell'uovo fecondato nella mucosa che riveste internamente la cavità uterina (chiamata endometrio). Tale fase, che ha inizio 5 o 6 giorni dopo la fecondazione, viene favorita dalle ghiandole endometriali, la cui attività secretoria è stimolata dagli ormoni (progesterone) secreti dal corpo luteo.

Se la cellula uovo non incontra spermatozoi durante il suo percorso, va incontro ad una spontanea regressione nel giro di 12-24 ore; entro una decina di giorni anche il corpo luteo cessa la produzione endocrina e regredisce, formando una piccolissima cicatrice sulla superficie ovarica. Le modificazioni dell'endometrio non hanno più motivo di sussistere e l'alterazione dei livelli ormonali porta allo sfaldamento della sua superficie esterna, dando inizio alla mestruazione. Il flusso mestruale non è quindi costituito esclusivamente da sangue, ma anche da proteine, acqua, muco ed altri elementi cellulari.

Nel caso in cui non sia avvenuta la fecondazione, l'ovulazione precede sempre di circa quattordici giorni le mestruazioni, indipendentemente dalla lunghezza del ciclo; al contrario la prima fase, che và dalle ultime mestruazioni all'ovulazione, è variabile e può dare origine a cicli più o meno lunghi delle quattro settimane canoniche (21-35 giorni).

Immediatamente dopo le mestruazioni gli ormoni ipotalamici e ipofisari stimolano la maturazione di un nuovo follicolo; la proliferazione dell'endometrio si riattiva ed il corpo si prepara per l'ennesima volta all'eventuale gravidanza.