Mestruazioni: perché non devono essere un tabù? Falsi miti e rischi per la salute

Nella vita di ogni donna in età fertile, le mestruazioni sono un evento naturale, tuttavia è un argomento di cui si evita di parlare e, da sempre, è circondato da imbarazzi e superstizioni . Questo non solo contribuisce allo stigma sociale e alla discriminazione di genere, ma si può associare a diagnosi ritardate e gravi complicazioni di salute .

Nel complesso, i segni che qualcosa non va includono: aumento del flusso (emorragia uterina), mestruazioni irregolari e mancanza di sanguinamento. Questi possono segnalare un 'infezione o una condizione sottostante che, se non trattata, può portare a gravi complicazioni di salute, inclusa l' infertilità .

Le mestruazioni possono variare per caratteristiche del flusso , quantità di tempo e modalità di presentazione da donna a donna, ma, entro certi limiti, questi aspetti sono comunque considerati normali. Come linea guida, le mestruazioni durano in media 3-7 giorni , con una perdita ematica pari a circa 28-80 ml , con un flusso abbondante all'inizio e man mano sempre più leggero verso la fine.

Rischi per la salute

Mestruazioni: non parlarne può portare a ritardi nel trattamento

Anche se una conversazione ponderata può portare ad una migliore qualità della vita, lo stigma che circonda le mestruazioni affligge le donne di tutto il Mondo. Le ragioni sono molte e includono la mancanza di consapevolezza di ciò che definisce un ciclo mestruale "normale". Di conseguenza, sintomi come forti emorragie possono non essere discussi e non diagnosticati, causando potenzialmente gravi problemi di salute.

Uno studio condotto nel 2020 (Weyand AC, James PD. Sexism in the management of bleeding disorders. Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis. 2020 Dec 13;5(1):51-54) ha rilevato che solo quattro donne su 10 hanno cercato un trattamento per la menorragia a causa dello stigma delle mestruazioni.

Altra conseguenza è il ritardo nella diagnosi di condizioni come i fibromi e l'endometriosi, che comportano comunemente sintomi dolorosi, spesso considerati come "normale" parte delle mestruazioni. Basti pensare che una donna può impiegare anche 10-15 anni prima che venga stabilita una diagnosi di endometriosi. A tal proposito, una ricerca ha evidenziato come lo stigma per le mestruazioni possa condurre a minimizzare o ignorare il dolore percepito durante le mestruazioni, poiché interpretato come qualcosa di normale da sopportare per le donne (Sims OT, Gupta J, Missmer SA, Aninye IO. Stigma and Endometriosis: A Brief Overview and Recommendations to Improve Psychosocial Well-Being and Diagnostic Delay. Int J Environ Res Public Health. 2021 Aug 3;18(15):8210).

Igiene e conseguenza della povertà mestruale

Uno studio ha evidenziato che le persone incapaci di accedere ai prodotti sanitari per le mestruazioni usano stracci e carta igienica, mentre alcune donne usano assorbenti tamponi per più tempo del previsto (Cardoso, L.F., Scolese, A.M., Hamidaddin, A. et al. Period poverty and mental health implications among college-aged women in the United States. BMC Women's Health 21, 14. 2021).

L'uso di questi prodotti alternativi espone gli individui a un rischio maggiore di infezioni urogenitali, incluse cistite e vaginosi batterica.

Anche l'uso di prodotti più a lungo del previsto può essere pericoloso. Ad esempio, quando i tamponi interni vengono lasciati in sede per un lungo periodo, possano diventare un terreno fertile per i batteri e può aumentare il rischio di sindrome da shock tossico.