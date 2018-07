Mestruazioni in Anticipo episodiche

Le mestruazioni in anticipo possono manifestarsi occasionalmente e non dovrebbero allarmare; spesso, alla base del problema, possono esserci brusche variazioni di peso, cambiamenti di clima, assunzione di particolari farmaci, stress, stanchezza, ansia e notevoli preoccupazioni.

Se occasionali o se accompagnati a flussi normali per quantità e durata, le mestruazioni in anticipo non hanno un grave significato patologico, ma non vanno comunque trascurate. Nel periodo perimenopausale, ad esempio, è sempre consigliabile il parere del medico (nonostante le mestruazioni in anticipo siano un evento fisiologico) ed, eventualmente, una visita di controllo per accertare che questa manifestazione non dipenda da altre condizioni.

Mestruazioni in Anticipo ricorrenti

Se le mestruazioni in anticipo si ripresentano insolitamente più volte nell'arco di diversi mesi, è consigliabile rivolgersi al proprio medico di base o al ginecologo di riferimento per gli opportuni accertamenti diagnostici. In relazione al sospetto clinico, può essere indicata l'esecuzione di dosaggi ormonali, ecografia pelvica ed eventuali altri esami.

Fra le varie cause che determinano il ripetersi delle mestruazioni in anticipo possono esserci alterazioni della secrezione ormonale da parte dell'ovaio o di altre ghiandole endocrine, che vanno correttamente identificate e trattate. Allo stesso modo, occorre tempestivamente individuare le patologie dall'apparato genitale o le neoformazioni tumorali.

Mestruazioni in Anticipo: quali esami servono?

Per valutare le cause responsabili delle mestruazioni in anticipo, è necessario annotare con precisione sul calendario mestruale l'inizio di ogni ciclo (ossia il giorno in cui compare il flusso).