Mesotelioma: cos’è, ruolo amianto, sintomi iniziali e sopravvivenza

Cos’è il mesotelioma?

Il mesotelioma è un tumore maligno che coinvolge le cellule mesoteliali che normalmente rivestono le cavità del corpo, tra cui la pleura, il peritoneo, il pericardio e il testicolo.

In questo articolo, ci concentreremo sull'approfondire le caratteristiche del mesotelioma pleurico, noto per essere fortemente associato all'esposizione lavorativa all'asbesto (o amianto).

Mesotelioma pleurico Il tipo più comune di mesotelioma è quello pleurico. Si forma nella pleura, il rivestimento protettivo attorno all'esterno dei polmoni.