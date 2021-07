Menopausa: Significato Biologico, Sintomi, Approfondimenti

Significato Biologico

Anche se a volte è difficile da affrontare, la menopausa non è una malattia, ma un periodo fisiologico della vita di ogni donna; un periodo complesso, certamente, in cui la stagione riproduttiva - ma solo quella - arriva al capolinea. La menopausa coincide infatti con la fine delle mestruazioni e spesso porta con sé una serie di cambiamenti che coinvolgono non solo la sfera fisica, ma anche quella psichica, sociale ed affettiva.