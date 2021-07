Tuttavia, esiste la possibilità della cosiddetta menopausa precoce , ossia la menopausa che s'instaura decisamente prima dell'età canonica appena indicata (in genere sotto i 40 anni ). Avente una frequenza pari a una donna ogni 100, la menopausa precoce può avere sia cause naturali sia cause iatrogene (per esempio, nel caso dell'asportazione delle ovaie).

Nella vita della donna, la menopausa si colloca normalmente a cavallo tra la fine dei quarant'anni e l'inizio dei cinquanta . In base alle statistiche più attendibili, l'età media in cui la donna entra in menopausa sarebbe di 51 anni (con un intervallo che varia dai 45 ai 55 anni).

Secondo gli esperti, per poter parlare di vera e propria menopausa, è necessario attendere almeno un anno dall'ultima mestruazione. L'evento biologico alla base della menopausa e della fine del ciclo mestruale è il netto calo di produzione, da parte delle ovaie , di estrogeni e progesterone , i due ormoni sessuali femminili per antonomasia.

La menopausa è quel periodo fisiologico (quindi naturale e non patologico) della vita di una donna, che segna la fine della sua fertilità nonché del ripetersi delle mestruazioni . In altre parole, una donna in menopausa non è più soggetta al ciclo mestruale e non è più fertile. Il periodo della menopausa coincide spesso con la comparsa di alcuni specifici sintomi e lievi disturbi psicofisici.

È difficile definire e prevedere l'andamento sintomatologico della menopausa per una donna: ogni soggetto interessato, infatti, rappresenta un caso a sé stante. Il contenuto di questo articolo non deve pertanto spaventare: sebbene vi siano elencati tutti i possibili sintomi della menopausa, non è detto che questi si presentino tutti insieme e/o con severa intensità.

Sebbene secondo le statistiche l'età media in cui una donna entra in menopausa sia di 51 anni, non è infrequente che la comparsa di almeno una parte dei sintomi menopausali avvenga prima dell'età sopra indicata.

Nella maggior parte dei casi, i sintomi della menopausa durano all'incirca 4 anni . Tuttavia, in una donna ogni 10, tali disturbi si protraggono per anche 12 anni.

Tutti i concetti esposti finora diventano ancora più importanti, se si prende in considerazione l'inscindibile binomio tra mente e corpo, tra salute fisica e salute psichica. Se qualcosa ai piani alti funziona scorrettamente, tutto il corpo finisce per risentirne.

L' invecchiamento , che piaccia oppure no, è un processo ineluttabile e del tutto naturale, ma ciò non significa che vada vissuto con rassegnazione. Piuttosto, è necessaria una maggiore consapevolezza e una rinnovata attenzione verso un corpo che cambia e diventa più esigente di attenzioni.

Abbandonando per un attimo i toni accademici impiegati nella descrizione dei sintomi della menopausa (che la fanno passare quasi per una malattia), è bene ricordare – nel caso fosse necessario – che la menopausa è un evento assolutamente fisiologico .

Frequenza e Caratteristiche

Cause, Caratteristiche e Frequenza dei Sintomi della Menopausa

Percentuale di donne interessate : 67%

Da cosa dipende : dal calo degli estrogeni e dal conseguente tentativo dell'organismo di aumentare la sintesi dei suddetti ormoni, attraverso l'incremento di attività dell'aromatasi, ossia l'enzima del tessuto adiposo deputato alla conversione degli androgeni in estrogeni. In altre parole, di fronte a un calo degli estrogeni, l'organismo della donna in menopausa risponde con un incremento del tessuto adiposo, in quanto in tale tessuto è presente il sistema enzimatico fondamentale alla conversione degli androgeni in estrogeni.

Altre correlazioni : può essere associato anche a cause di natura psicologica, come ansia e nervosismo, le quali sfociano in crisi bulimiche.

Vampate di Calore

Rappresentano il disturbo più classico della menopausa.

Colpiscono più dell'70% delle donne, perdurano in media per un paio d'anni, ma in un 25% dei casi possono persistere per anche più di 5 anni.

Percentuale di donne interessate : >70%

Caratteristiche : Si manifestano con una sensazione di calore intenso che percorre tutto il corpo come un'onda; tale calore dura dai 30 secondi ai 3 minuti e termina solitamente con sudori freddi.

Le vampate di calore possono ripetersi diverse volte nell'arco di un giorno; il numero giornaliero di episodi, infatti, può arrivare anche a 15-20.

Le vampate di calore notturne disturbano il sonno, provocando insonnia.

Associazioni : si associano spesso a palpitazioni.

Altre conseguenze : non sono un fenomeno preoccupante, ma possono essere molto fastidiose e irritanti per chi le subisce.

Artralgia e Dolori Muscolari

Percentuale di donne interessate : 83%

Da cosa dipendono : con molta probabilità, sono strettamente correlate al calo degli estrogeni.

Caratteristiche : riducono l'elasticità e la motilità delle articolazioni.

Facilità all'Affaticamento

Percentuale di donne interessate : 43%

Caratteristiche : è un sintomo di entità variabile, che in genere dipende da aspetti caratteriali preesistenti e/o da fattori socio-ambientali concomitanti.

Irritabilità e Nervosismo

Percentuale di donne interessate : 49% e 47%

Da cosa dipendono : sicuramente dall'insonnia e dai deficit ormonali tipici della menopausa.

In alcune donne, è anche espressione del disagio che sviluppa la donna di fronte alla perdita della fertilità e della "giovinezza".

Associazioni : accompagnano spesso il calo dell'umore.

Sudorazione Notturna

Percentuale di donne interessate : 44%

Caratteristiche : è associata al fenomeno delle vampate notturne.

Conseguenze : è di disturbo al sonno notturno, quindi una potenziale causa d'insonnia.

Cefalea

Percentuale di donne interessate : 45%

Da cosa dipende : si riscontra più spesso nelle donne con maggiori episodi di vampate di calore, sudorazione notturna e insonnia.

Insonnia

Percentuale di donne interessate : 38%

Da cosa dipende : dalle alterazioni ormonali e dalla vampate di calore notturne.

Calo dell'Umore (Depressione)

Percentuale di donne interessate : 33%

Si veda quanto riportato alla voce irritabilità e nervosismo.

Palpitazioni

Percentuale di donne interessate : 46%

Caratteristiche : sono conseguenza di un aumento improvviso della frequenza cardiaca; in genere, sono transitorie.

Associazioni : possono accompagnare le vampate di calore.

Dolore Durante i Rapporti Sessuali (Dispareunia)

Percentuale di donne interessate : 33%

Da cosa dipende : dall'atrofia vaginale.

Disturbi Urinari

Percentuale di donne interessate : 38%

Da cosa dipendono : dall'alterazione dei tessuti connettivi che costituiscono vescica, uretra e tutte le altre strutture anatomiche deputate all'eliminazione dell'urina.

Secchezza Vaginale

Percentuale di donne interessate : 26%