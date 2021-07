Lievi disfunzioni endocrine iniziano a diminuire la fertilità già intorno ai 30-35 anni ed è proprio in questa fase della vita che possono fare la loro comparsa i primi cicli irregolari ; per lo stesso motivo, a partire da quest' età la ricerca di un figlio si rende generalmente più difficoltosa.

Seppur in misura meno eclatante, anche il fumo si è dimostrato in grado di abbassare l' età della menopausa , indicativamente di un paio d'anni.

Età di Inizio Menopausa

Da Quali Fattori dipende l'Età di Inizio Menopausa?

L'epoca in cui la menopausa si presenta dipende da fattori individuali, familiari, genetici, razziali e nutrizionali;in genere si entra in menopausa all'età di 51 anni, in un range variabile dai 45 ai 55 anni.

Riguardo alla genetica, si ritiene che ogni donna nasca con un corredo di ovuli ben determinato, ma soggettivo e influenzato da elementi genetici (il che spiegherebbe come mai l'età di insorgenza sia spesso simile tra donne appartenenti allo stesso nucleo famigliare).

Subito dopo la nascita, alcuni di questi follicoli subiscono un processo involutivo, mentre altri rimangono quiescenti fino alla pubertà. Da questo momento in poi, la donna inizia ad attingere al proprio corredo di cellule uovo, esaurito il quale entrerà in menopausa.

Ad ogni ciclo, i processi maturativi interessano più follicoli, ma si completano soltanto per uno, mentre gli altri regrediscono rapidamente.

Non sembra esservi correlazione certa tra età di comparsa della prima mestruazione, detta menarca, e quella in cui si entra in menopausa; non è quindi detto che una donna con alle spalle una pubertà precoce debba per forza perdere anzitempo la propria fertilità, anzi.

Al contrario, è dimostrato, sempre a causa dell'effetto predisponente degli estrogeni, che un menarca precoce (menarca = comparsa della prima mestruazione) si accompagna ad un incrementato rischio di sviluppare un carcinoma mammario.

Si è detto che, statisticamente parlando, la menopausa insorge mediamente intorno ai 51 anni.

Come anticipato, tuttavia, moltissime donne presentano irregolarità mestruali di entità variabile già negli anni che ne precedono l'esordio. Si individua, così, un periodo meno definibile cronologicamente e chiamato premenopausa (o perimenopausa); meno definibile perché a riguardo si nota una grandissima variabilità individuale; in alcune donne, ad esempio, questi piccoli disturbi si presentano in modo sporadico anche 5 o 6 anni prima della scomparsa definitiva del ciclo, mentre in altre la sintomatologia è particolarmente sfumata e molto più ravvicinata all'ingresso definitivo in menopausa.