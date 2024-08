Meno infarti e ictus dopo vaccinazione COVID: lo studio britannico

Alla fine di luglio è stato pubblicato su Nature Communications un ampio studio che dimostra come la vaccinazione COVID abbia ridotto l'incidenza di eventi cardiovascolari , come infarti e ictus nella popolazione presa in esame.

L'intento della ricerca era proprio quello di valutare la sicurezza cardiovascolare di diverse dosi di vaccino COVID-19 nella popolazione presa in esame.

Più precisamente, lo studio ha confrontato l' incidenza di complicazioni cardiovascolari e trombotiche fino a 26 settimane dopo la prima dose, la seconda dose e le successive dosi di richiamo di differenti tipi di vaccini utilizzati nell'ambito del programma vaccinale del Regno Unito, mettendo in relazione l'incidenza dei suddetti eventi dopo vaccinazione con quella prima o senza la vaccinazione corrispondente.

Nel dettaglio, si tratta di uno studio di coorte (ossia uno studio di tipo osservazionale ) che ha analizzato le cartelle cliniche di oltre 45 milioni di pazienti adulti in Inghilterra che hanno ricevuto la vaccinazione contro SARS-CoV-2 ( virus responsabile della COVID-19) nel periodo compreso fra l'8 dicembre 2020 e il 23 gennaio 2022.

Al contrario, l'incidenza di eventi cardiovascolari dopo il COVID-19 risulta essere ben consolidata ; la riduzione di tali eventi dopo la vaccinazione potrebbe essere spiegata proprio dal fatto che i vaccini prevengono la malattia, in particolare, in forma grave.

L'analisi delle cartelle cliniche dei pazienti coinvolti nello studio ha evidenziato come l'incidenza di complicazioni trombotiche e cardiovascolari fosse generalmente inferiore dopo ogni dose di ciascun tipo di vaccino contro COVID-19 rispetto a prima o senza la vaccinazione, ad eccezione delle rare complicazioni osservate con i vaccini a mRNA e con quello a vettore virale (vedi capitolo seguente).

Complicazioni dei vaccini COVID-19

I ricercatori hanno anche analizzato le complicazioni derivanti dalle stesse vaccinazioni COVID-19 effettuate in Inghilterra nel periodo di tempo preso in considerazione dallo studio.

Difatti, i vaccini contro SARS-CoV-2 sono associati a rare complicazioni cardiovascolari, in particolare, miocarditi e pericarditi in seguito a vaccini a mRNA e trombocitopenia in seguito al vaccino a base di adenovirus (a vettore virale).

Anche in questo caso, le analisi condotte nell'abito dello studio hanno confermato la presenza di queste rare complicazioni, in linea con i risultati ottenuti in studi precedenti e già riconosciuti dagli enti regolatori dei medicinali.

Nono sono state tuttavia evidenziate nuove complicazioni cardiovascolari connesse alla vaccinazione COVID-19.