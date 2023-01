Meningite Sintomi: come si manifesta e come ci si accorge di averla

La meningite di origine infettiva si trasmette da persona a persona per via aerea attraverso le goccioline di saliva e le secrezioni nasali emesse con la tosse , gli starnuti o mentre si parla a distanza ravvicinata (entro due metri dalla fonte di contagio ). I microrganismi patogeni penetrano nelle prime vie respiratorie e possono dare infezioni asintomatiche o locali; se dal tratto naso -faringeo riescono a raggiungere le meningi, passando per la circolazione sanguigna, danno luogo ad una diffusa infiammazione.

L'infiammazione può avere una localizzazione esclusiva nelle meningi (cioè il germe trova nelle membrane che ricoprono il cervello le condizioni ideali per la propria riproduzione ) oppure si può verificare in concomitanza con altre patologie, come tubercolosi , tifo , morbillo , rosolia e varicella . In circostanze particolari, infatti, batteri e virus possono diffondersi fino alle meningi attraverso il liquido cerebro-spinale, il fluido che permea e protegge il cervello e il midollo spinale.

Nei neonati, riconoscere la meningite è più complicato, poiché alcuni di questi sintomi potrebbero non essere molto evidenti. Tuttavia, alcuni segnali - come il pianto continuo e particolarmente acuto, la febbricola , l'irritabilità, la rigidità del corpo e del collo, lo scarso appetito e la sonnolenza – possono indurre il sospetto. Talvolta, è possibile notare uno sguardo apatico e un ingrossamento della testa con inarcamento delle fontanelle all'esterno.

La sintomatologia della meningite può variare in funzione delle cause scatenanti e dell'età del paziente: nell'adulto, per esempio, le manifestazioni possono essere talvolta confusi con quelli dell'influenza. Alcuni segnali, però, sono caratteristici e rappresentano quasi sempre una costante: quando si presentano in combinazione, questi devono sempre allertare ed indurre a consultare in modo tempestivo il proprio medico per facilitare la corretta diagnosi e consentire di anticipare la cura.

Come è possibile affrontarla

Meningite: come viene diagnosticata?

In caso di sospetta meningite, rivolgersi in modo tempestivo al proprio medico facilita la corretta diagnosi e consente di anticipare la cura.

L'esame cardine è l'analisi del liquido cerebro-spinale, prelevato attraverso una puntura lombare, con analisi citochimica, molecolare e colturale. Questo esame permette di verificare la presenza di un'infezione, quindi identificare e caratterizzare il patogeno coinvolto nell'eziologia della meningite.

Come si può curare la Meningite?

Se l'inizio del trattamento è tempestivo e adeguato, la malattia può avere un decorso favorevole.

La terapia è condizionata dall'agente causale e dalla gravità dei sintomi.

La meningite batterica viene trattata in una struttura ospedaliera con la somministrazione di antibiotici, selezionati in base all'agente causale identificato durante gli accertamenti diagnostici. A questi farmaci, possono essere aggiunti dei corticosteroidi per ridurre l'infiammazione delle meningi. Per alleviare i sintomi, inoltre, possono essere indicati analgesici e liquidi per la reidratazione.

Nel caso di meningiti virali, invece, non è prevista alcuna terapia specifica. I sintomi tendono comunque a risolversi nell'arco di 7-10 giorni, generalmente senza comportare gravi conseguenze.

Quali misure di prevenzione è bene adottare contro la Meningite?

Particolare attenzione è riservata alle persone che hanno avuto contatti stretti con il malato nei 7 giorni precedenti l'esordio della meningite, che devono seguire un trattamento preventivo a base di antibiotici allo scopo di scongiurare la malattia essere oppure sono sottoposti a sorveglianza sanitaria per una decina di giorni.La terapia di profilassi può riguardare conviventi, amici, compagni di scuola o colleghi di lavoro e le persone che hanno avuto possibili contatti con la saliva o le secrezioni respiratorie del paziente.

In Italia, sono attualmente disponibili per tutti i nuovi nati i vaccini contro l'Haemophilus influenzae, contro lo pneumococco e contro il meningococco di tipo C. Nonostante, questa profilassi non immunizzi contro tutti gli agenti patogeni che possono provocare la meningite, risulta efficace contro le forme più gravi e, nel tempo, ha contribuito a ridurre notevolmente i casi di malattia.

