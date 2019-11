Melena - Feci Picee

Generalità La melena consiste nell'evacuazione di feci nere e catramose per la presenza di sangue con origine nella parte superiore dell'apparato gastrointestinale (esofago, stomaco o duodeno). Shutterstock Il sangue nel materiale fecale è, infatti, digerito: nella melena, la colorazione nerastra è conferita dall'ossidazione del ferro dell'emoglobina (Hb) convertita in ematina, fenomeno che indica l'azione digestiva dei succhi gastrici nello stomaco, degli enzimi e del microbiota intestinale. Le feci nere associate a melena sono solitamente liquide o pastose, oltre ad avere un caratteristico odore acido e putrido. La melena è sempre da considerare un segno clinico grave e, come tale, deve essere valutato da un medico in regime d'urgenza. Per il trattamento è necessario individuare la causa. A seconda della gravità della melena, il medico può indicare una cura farmacologica (es. somministrazione di medicinali emostatici) o, nei casi più gravi, una serie di trasfusioni di sangue o un intervento chirurgico.

Cos’è Che cosa s’intende per Melena? La melena consiste nell'emissione, attraverso l'ano, di feci contenenti sangue digerito. Per questo motivo, il materiale fecale è di colore nero o comunque scuro (feci picee). Le feci possono presentare una consistenza catramosa o liquida, simile a quella di una scarica diarroica. La melena può risultare da varie patologie, tra cui: diverticoli esofagei, ulcera gastrica o duodenale, cirrosi epatica, esofagite, gastrite, tumore all'esofago o allo stomaco e varici esofagee. I fattori che possono contribuire a questa problematica possono essere, però, molteplici e di varia natura. Attenzione! Le feci nere non sono sempre correlate a cause patologiche: possono dipendere, infatti, dalle abitudini alimentari e dalla funzionalità dell'apparato gastrointestinale del soggetto. Per esempio, questo segno può dipendere da un consumo eccessivo di liquirizia o dall'assunzione di integratori a base di ferro.