Megacolon: cos'è? Cause e sintomi. Megacolon congenito e secondario

Cosa significa megacolon? Il termine megacolon identifica un'abnorme distensione che interessa il colon, in toto o una sua specifica porzione. Le cause possono essere congenite, quindi presenti sin dalla nascita (malattia di Hirschsprung), o acquisite (il megacolon è secondario ad altre patologie, come colite ulcerosa, coliti infettive, ostruzioni o sub-ostruzioni intestinali spesso conseguenti a stitichezza ostinata). Altre volte, l'eccessiva dilatazione colica insorge senza alcuna causa evidente (megacolon idiopatico) o viene favorita da farmaci che riducono la peristalsi intestinale - come antidiarroici, anticolinergici e narcotici - o da terapie antibiotiche prolungate (è il caso specifico della colite pseudomembranosa da clostridium difficile). La gravità del megacolon dipende dalle sue origini; la condizione è estremamente pericolosa nelle forme tossiche ad insorgenza acuta, mentre appare lieve e di più semplice risoluzione in caso di parziale ostruzione conseguente a stipsi cronica.

Quali sono i sintomi del megacolon? Quando si parla di megacolon, spesso si ricordano solamente i sintomi associati alle forme acute e tossiche, tra cui rientrano: Dolore e distensione addominale;

Assenza o scarsità di peristalsi intestinale;

Sintomi di tossicità sistemica (come la confusione mentale). In realtà, considerata l'ampia diffusione della stitichezza, una modesta distensione colica è apprezzabile in molte persone, anche in età pediatrica. L'emissione di feci di durezza e dimensioni eccessive può essere segno caratteristico di questa condizione di lieve megacolon: oltre a rendere difficoltosa e dolorosa la defecazione, tende a provocare iperdistensione anale e conseguente fessurazione della mucosa (ragadi), accompagnata da dolore e tracce di sangue di colore rosso vivo nella carta igienica. Soprattutto nei bambini, il dolore può condurre ad un circolo vizioso in cui la defecazione viene interpretata come un atto doloroso, per cui si tende ad ignorare e a rimandare gli stimoli alimentando la stipsi e favorendo la comparsa di megacolon cronico.

Megacolon congenito: la malattia di Hirschsprung La malattia di Hirschsprung ha un'incidenza stimata in un caso ogni 5.000 nati vivi e colpisce i maschi con una frequenza quattro volte superiore rispetto alle femmine. Sebbene ancora da chiarire per quanto concerne le origini, la malattia sembra riconoscere una componente autosomica dominante (considerata la tendenza a manifestarsi con maggiore frequenza in alcune famiglie). Si caratterizza per anomalie di sviluppo e maturazione del sistema nervoso enterico, noto anche come "secondo cervello" o "gut mini-brain". A causa della mancanza di gangli del retto o del retto sigma, si registra una riduzione della peristalsi dell'intestino. Il tratto interessato è incapace di rilassarsi e di provocare movimenti peristaltici, con rallentamento della progressione del contenuto enterico e conseguente distensione. Il trattamento di scelta consiste nella resezione chirurgica del segmento intestinale aganglionare.