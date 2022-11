Medico di base: Come Sceglierlo

Il medico di base , chiamato anche medico di famiglia ma formalmente definito medico di medicina generale (MMG) o medico di assistenza primaria, è una figura fondamentale per tutti i cittadini. Si tratta, infatti, del primo referente con cui ci si può interfacciare in caso di problemi di salute, laddove esista la necessità di eseguire esami, controlli o altri accertamenti, nell'eventualità in cui si abbia bisogno di indagare eventuali sintomi, fisici e/o psicologici. Ma come sceglierlo? Si tratta di una decisione che non andrebbe presa sotto gamba, proprio perché quello del medico è un ruolo fondamentale.

Insieme ai pediatri convenzionati, i medici di famiglia hanno in carico la gestione sia ambulatoriale sia domiciliare dei loro assistiti e si occupano di trattare le malattie acute e croniche secondo la migliore pratica prevista dalle linee guida ed in accordo con la persona. Sono in capo a queste figure anche gli interventi e le azioni di promozione, prevenzione e di tutela globale della salute.

I consigli per sceglierlo

Al di fuori dei casi urgenti e delle emergenze (come incidenti o sospetti attacchi cardiaci), il medico di famiglia rappresenta il primo interlocutore per chiunque abbia problemi di salute e/o necessiti di sottoporsi a controlli. Proprio per questa ragione, è fondamentale sceglierlo con accuratezza, senza lasciare nulla al caso. Come orientarsi? Ecco qualche consiglio utile.

Affidarsi al passaparola

Il primo consiglio è quello di informarsi accuratamente: chiedere pareri ad amici, parenti e conoscenti e, se magari ci si è appena trasferiti e si è nuovi della zona, a vicini di casa, colleghi di lavoro, insegnanti dei figli, altri genitori. Il passaparola rimane un mezzo fondamentale per farsi una prima idea e iniziare a scremare. Ovviamente, non bisogna affidarsi ciecamente a ciò che dicono gli altri, perché ogni persona e ogni esperienza sono a sé: non è detto che un bravissimo medico per un soggetto lo sia anche per un altro. Tuttavia, le "recensioni" costituiscono un indicatore utile, a maggior ragione se sono numerose. Può essere utile anche cercare informazioni e pareri online.

Considerare gli aspetti pratici

È importante tenere in conto anche le questioni logistiche: lo studio del medico di famiglia potrebbe diventare un luogo di assidua frequentazione, per cui non è conveniente scegliere un professionista che è ubicato dall'altra parte della città o comunque in una posizione poco comoda.

Consultare gli elenchi

Se non si conoscono i medici di base disponibili nella propria zona, si possono consultare gli appositi elenchi forniti dalle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST). Nelle liste dei medici convenzionati si possono trovare i medici ancora disponibili e le loro ubicazioni.