Nelle analisi del sangue , MCH è la sigla utilizzata per indicare il contenuto emoglobinico corpuscolare medio . Questo parametro è misurato con l'emocromo e consente di calcolare la quantità media di emoglobina (Hb) contenuta in ciascun eritrocita (o globulo rosso).

In laboratorio, il valore di MCH viene fornito in modo automatico dai conta-cellule elettronici, ma può essere ricavato anche applicando la formula: Hb (g/dl) x 10/numero di eritrociti in milioni/µl. Il risultato è espresso in picogrammi (pg).

L'interpretazione del risultato di MCH riveste un'importante utilità nella diagnosi e nel monitoraggio di numerose condizioni patologiche, fra cui le anemie.