Vaccino anti Covid-19 Maturità 2021: Come Funziona e Come Prenotare

Introduzione

Manca circa un mese dagli esami di maturità 2021, e le Regioni si stanno mobilitando per lo svolgimento in massima sicurezza. Anche quest'anno per i maturandi gli esami saranno ancora solo in forma orale, e in presenza. Proprio per la necessità di rendere sicuri e di svolgere in un clima sereno la Maturità, le Regioni si stanno organizzando per somministrare il vaccino per tempo agli studenti. Gli esami inizieranno il 16 giugno, ma in alcune Regioni, come il Lazio e la Lombardia, la campagna vaccinale ultra rapida prenderà il via il 2 giugno.

L'idea della Regione Lazio, che ha incontrato il parere positivo delle istituzioni e dello stesso Governo centrale, è quella di immunizzare i 500mila studenti che dal 16 giugno saranno alle prese con l'esame di maturità. La Regione avrebbe deciso per una sorta di open day entro il 2 giugno, da organizzare su quattro hub in città. Per prenotare, si utilizzerà una semplice app 'tre click e 48 ore dopo ti vaccini'. Il siero prescelto con ogni probabilità sarà il Jonhson & Jonhson, che necessita di una sola dose, e quindi accorcia i tempi.