Masturbazione reciproca: cos’è? Come si fa e quali sono i benefici?

Un altro modo per provare? Andare in stanze diverse e masturbarsi insieme tramite video o telefono (solo audio). Non a caso, alcune persone la usano persino come strumento di connessione nelle relazioni a distanza, quando non possono essere fisicamente insieme di persona.

Quali sono i benefici?

La masturbazione reciproca può essere incredibilmente intima, considerando che si tratta di qualcosa che la maggior parte pensa sia un'attività da fare in solitaria. In realtà, se si abbandonano i condizionamenti negativi spesso associati all'autoerotismo, masturbarsi insieme può creare legami profondi con il/la proprio/a partner e può rafforzare la propria vita sessuale.

Perché la masturbazione reciproca può fare bene alla coppia?

La masturbazione reciproca comporta una serie di benefici per la salute fisica e mentale:

Ci si concentra sul proprio piacere, senza alcuna pressione per dover fare qualcosa o "accontentare" qualcun altro.

Si ottiene esattamente ciò che si desidera/di cui si ha bisogno in termini di contatto e stimolazione mentre si riceve.

La masturbazione reciproca può essere gratificante e liberatoria: basta essere in presenza di un'altra persona e godere del proprio piacere e dell'eccitazione sessuale.

Si potrebbe imparare qualcosa su come il/la proprio/a partner ama essere toccato/a osservandolo/a mentre si tocca: è un ottimo modo per trovare ispirazione da usare nei rapporti sessuali in seguito.

La masturbazione reciproca aggiunge varietà ed eccitazione alla solita routine del sesso penetrativo o della masturbazione individuale.

La masturbazione è sempre un ottimo modo per rilasciare endorfine e rilassare il corpo, soprattutto se fatta con consapevolezza e amore.

La masturbazione può essere una parte piacevole di una sana vita sessuale.

Per approfondire:

3 motivi per provare la masturbazione reciproca

Si può mostrare al/alla partner cosa piace

Quando si tratta di sesso, molte persone non affrontano l'argomento optando invece per dare per scontato che i/le partner coglieranno segnali o gesti guida per capire quali siano le proprie preferenze in camera da letto. La realtà è che le congetture sessuali non sono divertenti per nessuno e possono avere effetti dannosi. Pertanto, invece di dare per scontato che il/la proprio/a partner sappia come si desidera essere toccati/e, occorre parlarne apertamente, poi dimostraglielo con la masturbazione reciproca.

Potrebbe rafforzare la propria connessione

La masturbazione è un atto incredibilmente intimo; per molti/e, la masturbazione è ancora più personale del sesso di coppia: ecco perché alcuni/e potrebbero avere una reazione nervosa e agitata quando pensano alla masturbazione reciproca. Per questo motivo, provare la masturbazione reciproca può rafforzare il legame e l'intimità che si condivide con un/a partner.

È un modo per ravvivare la tua vita sessuale

A volte, non si è semplicemente dell'umore giusto per lo stesso tipo di attività intima. La masturbazione reciproca potrebbe essere un'opzione. L'importante è assicurarsi si essere entrambi a proprio agio nello stesso spazio mentre l'altro pratica autoerotismo oppure è possibile masturbarsi contemporaneamente, ma ciò non significa che non valgano regole e limiti. Prima di iniziare, assicurarsi di essere sulla stessa lunghezza d'onda su cosa è accettabile e cosa è off-limits (come comportarsi al raggiungimento del climax o se si accettano particolari tipi di giochi kink).

Per approfondire: