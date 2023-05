Masturbazione e Infezioni Vie Urinarie: esiste una correlazione?

Masturbarsi causa infezioni?

Infezioni Vie Urinarie: è possibile siano causate dalla Masturbazione?

Esistono molte diverse cause all'origine delle infezioni del tratto urinario e l'attività sessuale è una di queste. Tuttavia, è molto più probabile che si contragga un'infezione urinaria dal sesso con un/a partner rispetto alla masturbazione, poiché il rapporto penetrativo aumenta le possibilità che batteri e altri potenziali patogeni si diffondano da una persona all'altra.

Detto questo, cattive pratiche igieniche potrebbero portare a un'infezione del tratto urinario. Ciò non sorprende se si considera che molti aspetti della nostra salute sessuale sono influenzati dalle nostre abitudini. Ad esempio, non lavarsi le mani prima della masturbazione potrebbe significare che si stanno trasferendo batteri dalle mani o dalle dita sui genitali (pene o vagina).

Attenzione! L'articolo approfondisce la possibilità di sviluppare un'infezione delle vie urinarie con la masturbazione e non tocca l'argomento delle malattie sessualmente trasmissibili, nonostante le modalità con cui si possono contrarle attraverso l'attività sessuale (specie con un/una partner) e le manifestazioni siano molto simili (per saperne di più: Malattie Sessualmente Trasmissibili che sembrano Infezioni Urinarie? Come distinguerle).

Masturbarsi come può causare Infezioni delle Vie Urinari?

Le infezioni del tratto urinario possono capitare a chiunque, indipendentemente dall'età e dal sesso, e NON sono malattie sessualmente trasmissibili. Tuttavia, fare sesso aumenta il rischio di contrarre un'infezione delle vie urinarie, in particolare per le donne a causa di due principali fattori predisponenti:

Brevità dell'uretra : l'uretra, ovvero il piccolo canale che permette il deflusso dell'urina dalla vescica durante la minzione, ha diversa lunghezza nei due sessi. Gli uomini sono dotati di un'uretra più lunga, dato che si estende dalla vescica all'apice del pene, passando attraverso la prostata. Se l'uretra maschile misura circa 15-20 cm, quella femminile è lunga appena 3-5 cm. Nelle donne, quindi, gli agenti infettivi possono risalire e raggiungere più facilmente la vescica per la brevità dell'uretra;

: l'uretra, ovvero il piccolo canale che permette il deflusso dell'urina dalla vescica durante la minzione, ha diversa lunghezza nei due sessi. Gli uomini sono dotati di un'uretra più lunga, dato che si estende dalla vescica all'apice del pene, passando attraverso la prostata. Se l'uretra maschile misura circa 15-20 cm, quella femminile è lunga appena 3-5 cm. Nelle donne, quindi, gli agenti infettivi possono risalire e raggiungere più facilmente la vescica per la brevità dell'uretra; Vicinanza del meato urinario, cioè dell'apertura esterna dell'uretra, con gli orifizi vaginale e anale: sempre nella donna, l'infezione è favorita dalla vicinanza del meato urinario, cioè dell'apertura esterna dell'uretra, con gli orifizi vaginale e anale. Questo si traduce in una maggiore possibilità di contaminazione da parte dei germi di origine intestinale.

Per contro, va detto che l'uomo, avendo un'uretra più lunga, è più esposto al rischio di uretrite, dato che maggiore è il tratto a disposizione dei patogeni per attecchire.

Anche i traumi uretrali durante i rapporti sessuali o la masturbazione (intesi come sfregamento, pressione ecc.) possono favorire le infezioni delle vie urinarie.

Per quanto spiegato, è evidente che possa esserci una correlazione con le infezioni delle vie urinarie e la stimolazione dei propri genitali attraverso dita, mani, sex toys, oggetti di uso quotidiano o la combinazioni di questi.

A questo punto, è necessario sfatare un falso mito: le infezioni delle vie urinarie non si ottengono esclusivamente masturbandosi con un vibratore o qualsiasi altro sex toys.

Come anticipato, le infezioni urinarie si verificano comunemente nelle donne dopo l'attività sessuale a causa del fatto che l'uretra femminile, il canale che collega la vescica al mondo esterno e consente l'evacuazione dell'urina quando si usa il bagno, è breve, rispetto all'anatomia maschile. Ciò significa che i batteri della pelle che circondano l'uretra e l'ambiente esterno, in generale, hanno una distanza più breve da percorrere per entrare nella vescica e causare infezioni.

Per ricapitolare, ciò significa che i rapporti sessuali (masturbazione inclusa) e le IVU vanno decisamente di pari passo. In realtà, il problema è significativamente associato alle proprie abitudini e il problema di solito si sviluppa in bagno: le infezioni della vescica (cistiti) possono anche essere predisposte o indotte dalla mancanza di idratazione che pulisce periodicamente la vescica e trattiene l'urina troppo a lungo, il che porta all'accumulo di urina stagnante dove i batteri possono proliferare. Ne abbiamo parlato anche nell'articolo: Perché si dovrebbe fare Pipì dopo il Sesso?

Shutterstock

Uno dei modi per prevenire le infezioni delle vie urinarie è assicurarsi di pulirsi o detergersi, dopo aver usato il wc o durante l'igiene intima, dalla parte anteriore a quella posteriore per evitare di diffondere dall'area anale all'apertura uretrale eventuale materia fecale e batteri che contiene (come l'E. coli).

Quando si fa sesso o quando ci si masturba o si usano giocattoli sessuali, potrebbe esserci il trasferimento di residui di materia fecale e batteri associati in avanti, vicino all'uretra. Pertanto, è possibile che uno qualsiasi di questi atti possa aumentare il rischio di infezioni delle vie urinarie, in particolare in presenza di altri fattori di rischio per lo sviluppo di una IVU, come diabete e altre condizioni mediche che possono compromettere la capacità del sistema immunitario di contrastare le infezioni batteriche.

Fortunatamente, la soluzione è di solito piuttosto semplice: dopo la masturbazione è bene non trascurare il fatto di andare in bagno. Uno dei modi per ridurre il rischio di infezioni del tratto urinario derivanti da qualsiasi forma di attività sessuale consiste, infatti, nell'urinare subito dopo il rapporto o la masturbazione; questo aiuta a eliminare eventuali batteri presenti a livello dell'orifizio uretrale prima che possano entrare nella vescica.