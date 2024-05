Masturbazione: domande comuni e falsi miti

A maggio ricorre il " Masturbation Month ", ossia il Mese internazionale della masturbazione: per l'intero mese si celebra l'autoerotismo come forma di espressione e liberazione sessuale.

Chiaramente, ciascuno è libero di scegliere se e come approfondire questa scoperta e, come accade per altre pratiche sessuali, alcune persone non sono propense all'autoerotismo: non a tutti piace e non c'è motivo di masturbarsi se non si vuole.

Nonostante sia stata storicamente vista come qualcosa di pericoloso, malsano e tabù, la masturbazione è una pratica assolutamente normale e comune tra persone di ogni sesso, genere ed età. L'autoerotismo guida nella conoscenza di sé e può aiutare a saperne di più sul proprio corpo, sulla sessualità e su ciò che piace e non piace durante il sesso.

La masturbazione rappresenta, inoltre, un comune approccio alle disfunzioni sessuali , come l' anorgasmia per le donne o l' eiaculazione precoce per gli uomini, dove può contribuire a conoscere il funzionamento ed imparare a gestire la risposta sessuale.

Stimolare le proprie zone erogene è un fenomeno relativamente comune, indipendentemente dal sesso e dallo stato sentimentale. Tuttavia, molte persone dubitano che la masturbazione sia innocua per la salute e che influisca sulla regolarità del ciclo mestruale . Queste preoccupazioni riguardo alla masturbazione sono diffuse, ma non basate su evidenze scientifiche. La verità è che i rapporti e le ricerche scientifiche relative all'autoerotismo evidenziano gli aspetti positivi della masturbazione, tra cui:

No. La gravidanza è possibile durante la masturbazione solo se lo sperma entra nel canale vaginale . Non è possibile che una persona rimanga incinta da sola o contragga un'infezione a trasmissione sessuale (IST) mentre si masturba. Entrare in contatto con i giocattoli sessuali di qualcun altro o con i genitali di un'altra persona può comportare il rischio di gravidanza (se è presente liquido seminale ) o di malattie sessualmente trasmissibili . Sia il liquido preseminale , che lo sperma possono contenere spermatozoi con capacità fecondante .

A volte, possono verificarsi crampi dopo la masturbazione perché l' utero ha uno strato muscolare che può contrarsi durante l'orgasmo. Se questi crampi sono leggeri, non c'è motivo di preoccuparsi. Condizioni ginecologiche sottostanti come la malattia infiammatoria pelvica , l' endometriosi , le cisti ovariche o i fibromi uterini possono anche causare crampi e dolore addominale inferiore dopo la masturbazione o il sesso. Una visita ginecologica può aiutare ad identificare il motivo dei forti crampi dopo l'orgasmo.

Se non è arrivato il momento del ciclo, la masturbazione non dovrebbe causare sanguinamento . Se la masturbazione provoca sanguinamento, parlare con il proprio medico per scoprirne il motivo.

In generale, la masturbazione non dovrebbe far male, a meno che non ci sia un problema medico o un sex toy della misura sbagliata. Potrebbe essere utile contattare un medico se si avverte dolore durante la masturbazione.

Non esiste una normalità quando si tratta della frequenza della masturbazione, poiché si tratta di una questione soggettiva: alcune persone lo fanno ogni giorno, altre non si masturbano affatto. La masturbazione è dannosa solo se interferisce con altri aspetti della vita.

No, la masturbazione non può influenzare il ciclo mestruale. Eventuali cambiamenti, come il ritardo del ciclo, possono essere dovuti a squilibrio ormonale, stress cronico, cattiva alimentazione o altri problemi di salute, ma non dipendono dalla masturbazione.

Il clitoride è "settato" per il piacere. Tuttavia, è un organo incredibilmente sensibile con un numero enorme di terminazioni nervose e la sua prolungata stimolazione diretta può provocare una desensibilizzazione temporanea. Per questo, potrebbe sembrare di aver perso la capacità di eccitarsi e raggiungere l'orgasmo, ma dopo un po' le sensazioni torneranno alla normalità.

Sì, è assolutamente normale masturbarsi: stimolare le zone erogene per raggiungere la soddisfazione sessuale e l'orgasmo è una pratica normale. Finché non interferisce con altri aspetti della vita, la masturbazione è innocua.

Falsi miti

Falsi miti sulla masturbazione

Le credenze popolari e la leggende metropolitane sulla masturbazione non mancano. Contrariamente ai falsi miti, il piacere personale non causa cecità o infertilità. Inoltre, la masturbazione può essere associata a numerosi benefici per la salute ed è considerata una delle forme di attività sessuale più sicure in quanto non comporta rischi di gravidanza o di malattie sessualmente trasmissibili (nota bene: assicurarsi di non condividere i giocattoli sessuali, perché le infezioni si diffondono attraverso i fluidi seminali e vaginali).

Alcune persone potrebbero anche credere che la masturbazione possa avere un impatto negativo sulle relazioni romantiche o possa indicare che un/a partner sta vivendo insoddisfazione sessuale. Tuttavia, sebbene la masturbazione eccessiva possa avere effetti negativi, molte persone ritengono che masturbarsi da soli o con il/la proprio/a partner possa effettivamente migliorare la propria vita sessuale.

In linea generale, se la masturbazione non provoca disagio e non interferisce con la propria vita quotidiana, è da considerarsi innocua.